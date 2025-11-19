El Tottenham se enfrenta a una batalla legal por el himno favorito de sus aficionados

La pasión por el fútbol a veces resulta difícil de entender y de explicar. Es mucho más que un deporte, es un forma de vida, una locura que va más allá del césped y, prueba de ello, son los aficionados que cada jornada se dejan la garganta para empujar a su equipo hacia la portería contraria.

Los hinchas son a veces criticados por sus insultos o tachados de violentos pero, por encima de todo eso, logran crear un ambiente mágico con sus coreografías, colores, y por supuesto a a través de sus cánticos. Los “tifos” y esos temas, que ya son himnos, forman parte del fútbol tanto como el balón, el árbitro o los jugadores. Salvo excepciones, la mayoría de las melodías que se escuchan cada semana en los estadios toman como base el hit musical del momento en las radios o en Spotify o las piezas más coreadas de la historia de la música.

Sin embargo, estos cánticos tampoco escapan a la polémica y eso es precisamente lo que le ha pasado al Tottenham.

Es la canción favorita de los hinchas del Tottenham y todo un himno de la Premier -al más puro estilo del "You never walk alone" del Liverpool- pero también puede convertirse en un gran problema para los "Spurs".

El Tottenham Hotspur se enfrenta a una demanda por infracción de derechos de autor al utilizar la canción "Can't Smile Without You" durante sus partidos como local. El club de la Premier League suele reproducir la versión de Barry Manilow que todos corean al unísino desde las gradas. Ahora, uno de los autores de este éxito, seguidor del Arsenal —rival del Tottenham en el norte de Londres—, amenaza con emprender acciones legales y critica al club.

“No puedo sonreír sin ti”

La situación ha provocado una considerable indignación entre los aficionados y podría tener graves consecuencias para el club si el caso llega a los tribunales. Este no es el primer caso en el que clubes deportivos son víctimas de demandas legales por el uso de obras musicales. Es importante señalar que estas situaciones no solo afectan la reputación del club, sino que también pueden acarrear pérdidas económicas.

El coautor del mítico tema ha amenazado con una batalla legal y ha criticado duramente al Tottenham por negarse a pagar. La canción no solo se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados sino que los Spurs incluso utilizaron una pancarta que decía"No puedo sonreír sin ti" para cubrir los asientos vacíos cuando se jugaron partidos sin público durante la pandemia y ahora ya no falta en las gradas.

Geoff Morrow, que fue uno de sus creadores en 1975, califica al club de “ridículo” después de que rechazaran su solicitud de pagos de derechos de autor.

“Tenía la esperanza de que los Spurs estuvieran dispuestos a sentarse a reunirse conmigo para hablar de esto, pero no han mostrado interés. Cuando escribimos la canción, nunca imaginamos que se convertiría en un himno del fútbol. Fue escrita como una canción de amor. Lo que resulta realmente frustrante es que en el club no aceptan que están usando nuestra canción”, ha afirmado a varios medios británicos.

Otros clubes pagan derechos de autor por las canciones que canta el público, como el Liverpool por "You'll Never Walk Alone" pero el Tottenham argumenta que su reclamación no tiene fundamento legal según las normas de la licencia.

La batalla continuará.