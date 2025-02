Los tres adjetivos de Real Madrid Televisión en el vídeo sobre la patada a Mbappé que no fue roja

La entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid ha encendido una tormenta de críticas en el mundo del fútbol, desatando la indignación de ex árbitros, analistas y seguidores. La acción, que pudo haber significado una lesión de gravedad para el delantero francés, quedó únicamente sancionada con tarjeta amarilla por Muñiz Ruiz, una decisión que ha sido objeto de un intenso debate sobre los límites del reglamento y la aplicación del VAR.

La falta se produjo cuando Mbappé, en plena conducción, encaraba un contrataque hacia la portería del Espanyol en la segunda mitad. Romero, superado en velocidad y sin posibilidad real de disputar el balón, entró con la plancha por delante, impactando con violencia sobre e gemelo del francés. El gesto del delantero del Real Madrid, que se retorció en el suelo durante varios segundos, fue el reflejo del impacto. La jugada siguió porque se concedió ley de la ventaja, pero al acabar, la sanción se redujo a una tarjeta amarilla, lo que generó una reacción inmediata tanto en el campo como en los estudios de análisis.

Las reacciones de los árbitros

La primera voz autorizada en pronunciarse fue la de Iturralde González, quien en la Cadena Ser no dejó margen a la duda: "Roja, rojísima y más roja todavía". Su análisis fue rotundo, calificando la acción como "una de las peores entradas que he visto en los últimos años". Para él, la agresión pudo haber cambiado la carrera del jugador: "Si le coge bien, puede destrozarle la pierna a Mbappé". Además, desmontó cualquier posible justificación técnica: "Si tú sabes un poco de fútbol, ves que no hay disputa, que llega tarde, que va con los tacos y a esa altura… lo tiene todo para ser roja directa".

A esta crítica se sumó Estrada Fernández, quien, a través de sus redes sociales, expresó su indignación con una frase demoledora: "Clos the door. Sus palabras reflejan no solo su desacuerdo con el dirigente arbital

Por su parte, Pérez Burrull, analista arbitral en Radio MARCA, insistió en la misma línea: "No hay ninguna duda. Es roja clara, como un castillo". Para él, lo más inexplicable fue la inacción del VAR: "No entiendo cómo no se revisó la jugada. Aunque el árbitro aplique correctamente la ley de la ventaja, al terminar la acción debía expulsar al jugador del Espanyol".

El contundente vídeo del Real Madrid

Desde el Real Madrid, la indignación ha sido total. El club no ha tardado en manifestar su desacuerdo mediante un vídeo en el que califica la decisión como "incomprensible, inexplicable", mientras describe la entrada de Romero como "brutal y terrible". En el comunicado, el club va un paso más allá, asegurando que es "surrealista que no se mostrara la tarjeta roja", llegando a afirmar que es "la roja más clara que se recuerda en los últimos años".

Este episodio no solo ha dejado en evidencia los errores arbitrales del partido, sino que también ha reabierto el debate sobre la inconsistencia en la aplicación del VAR y la protección a los jugadores más talentosos. Y además abre aún más la guerra entre ely el colectivo arbitral.