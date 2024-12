El único capitán de la Premier que se negó a llevar el brazalete LGTBI: "Soy musulmán"

La Premier llevó a cabo este pasado fin de semana una campaña en favor de los derechos LGTBI que fue secundada por todos los clubes de LaLiga inglesa. Banderines y brazaletes poblaron los campos con los colores arco iris pero solo un capitán se negó a colocar el símbolo en su brazo. La polémica no se hizo esperar y sus club ha tenido que salir en su defensa.

El Ipswich Town FC ha defendido la decisión de su capitán de no llevar un brazalete de arcoíris en apoyo a la inclusión LGBTQ+ debido a sus creencias religiosas. El centrocampista egipcio Sam Morsy, que es musulmán practicante, decidió no participar en la campaña Rainbow Laces durante la derrota de su equipo por 1-0 ante Nottingham Forest este fin de semana.

El jugador de 33 años fue el único capitán de la Premier League que no usó el brazalete durante los partidos que tuvieron lugar entre el viernes 29 y el domingo 31 de noviembre.

Rainbow Laces fue lanzado por la organización benéfica de derechos LGBTQ+ Stonewall, y la Premier League mostró su apoyo a la campaña en los partidos de esta temporada hasta el jueves 5 de diciembre. Stonewall afirma que la campaña pretende garantizar que "el deporte sea un lugar seguro al que todos pertenezcan".

La liga no ha obligado a los capitanes a llevar el brazalete, sino que permite que cada jugador haga su propia elección.

El Ipswich Town FC ha dicho que está "comprometido a ser un club totalmente inclusivo que da la bienvenida a todos", pero que respeta la decisión de su capitán debido a sus "creencias religiosas".

El club firmó en un comunicado: "Apoyamos con orgullo la campaña Rainbow Laces de la Premier League y apoyamos a la comunidad LGBTQ+ en la promoción de la igualdad y la aceptación. Durante la campaña de este año, miembros de los primeros equipos masculino y femenino del club visitaron la sesión semanal de fútbol LGBTQ+ de nuestra Fundación, mientras que el club también hizo una promesa conjunta de solidaridad e inclusión junto con Nottingham Forest antes del partido del sábado. Se han planificado una serie de otras iniciativas en torno al partido del martes en casa contra el Crystal Palace, incluida una ocupación de la pantalla gigante del estadio en los momentos previos al inicio del partido. "Al mismo tiempo, respetamos la decisión de nuestro capitán Sam Morsy, quien decidió no usar el brazalete de capitán arcoíris, debido a sus creencias religiosas. Seguiremos desarrollando un entorno donde todos seamos valorados y respetados, tanto dentro como fuera de la cancha".

El antecedente del "OneLove"

Sin embargo esta no es la primera vez que el arcoiris se convierte en polémica en el fútbol ni que un jugador se niega a portar cualquier símbolo que tenga que ver con el colectivo LGTBI. En 2022, Orkun Kokcu, por entonces centrocampista y capitán del Feyenoord -actual jugador del Benfica- no llevó el brazalete de capitán, contra el AZ Alkmaar, como sí había hecho en los últimos encuentros 21 años. El joven futbolista, una de las estrellas emergentes del club holandés, decidió ceder el símbolo de la capitanía a un compañero porque desde la Liga seanimó a todos los equipos a que sus capitanes llevasen el brazalte arcoriris “OneLove”.

“He decidido no llevar el brazalete de capitán arco iris esta jornada”, aseguró el jugador, que quiso explicarse ante la polémica que había creado su controvertida decisión. “Creo que es importante destacar que respeto a todo el mundo, independientemente de su religión, origen o preferencia. Creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera o sienta. Entiendo perfectamente la importancia de esta acción, pero debido a mis creencias religiosas, no me siento la persona adecuada para apoyarla”, aseguró intentando llenarse de razones.

“Por eso no me siento cómodo llevando este brazalete de capitán. Puedo imaginar que algunas personas están decepcionadas con esto. Esa no es en absoluto mi intención, aunque me doy cuenta de que quizá no pueda quitarles ese sentimiento inmediatamente con estas palabras. Pero espero que también se respete mi elección por motivos religiosos”, concluyó.