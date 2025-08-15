El Valencia prohíbe el consumo de pipas en Mestalla porque "obstruye tuberías y genera problemas a los vecinos"

El Valencia CF ha prohibido definitivamente el consumo de pipas en Mestalla, según confirmó el club en un comunicado oficial. La decisión responde a los "graves problemas de higiene" causados por la acumulación de cáscaras, que obstruyen tuberías y sistemas de limpieza urbana, generando quejas vecinales recurrentes. Esta medida culmina un proceso iniciado hace dos años, cuando el club ya eliminó la venta del producto en sus instalaciones para prevenir plagas y complicaciones sanitarias.

Compromiso con la salud pública

La iniciativa va más allá de una restricción puntual, reflejando un compromiso con el bienestar social y la convivencia urbana. El Valencia CF subraya que busca "garantizar la salubridad del recinto" y mejorar la experiencia de los aficionados, transformando la gestión del estadio en un modelo de responsabilidad ciudadana. La acumulación de residuos, según explican, no solo afecta al mantenimiento interno sino también al entorno colindante, perjudicando directamente a los residentes.

Esta prohibición se alinea con una tendencia creciente en estadios españoles que priorizan la limpieza y sostenibilidad. El club valenciano se posiciona como pionero al convertir la medida en un eje de su política medioambiental, reconociendo que los espacios deportivos deben mitigar su impacto urbano.