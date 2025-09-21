El vídeo de cómo está el Camp Nou, todavía sin fecha para el regreso del Barcelona

El Barcelona trabaja para regresar al Camp Nou, pero todavía no tiene todos los permisos necesarios. Después de jugar la tres primeras jornadas de Liga como visitante, petición que hizo a LaLiga, no consiguió que su estadio llegara a tiempo y tuvo que debutar como local ante el Valencia en el Johan Cruyff (6-0), con capacidad para 6.000 espectadores. El partido de esta noche a las 21:00 contra el Getafe tendrá el mismo escenario.

La Champions, en Montjuïc... De momento

Si nos vamos a la Champions, el Barcelona ya anunció que la primera jornada en casa, nada más y nada menos contra el campeón, el PSG, dirigido por Luis Enrique, será en Montjuïc. La normativa de la UEFA dice lo siguiente, en su artículo 25.08: “A partir de la fase liguera, un club debe, en principio, disputar todos sus partidos de la competición en el mismo estadio. Además, cualquier cambio de estadio entre los play-offs y la fase liguera debe acordarse previamente con la UEFA”. Se agarrará el club azulgrana al “en principio” que figura en el escrito, para intentar, si está disponible, hablar con la UEFA y poder jugar en el Camp Nou contra el Olympiacos, el Eintrancht Frankfurt y el Copenhague. En la web oficial del organismo aparece el Camp Nou como sede para estos tres encuentros.

Mientras, el club muestra cómo está el estadio en un vídeo.

El último partido que jugó el Barcelona en el Camp Nou fue el 28 de mayo de 2023 contra el Mallorca (3-0).