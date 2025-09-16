Villarreal y Athletic, contra la pesadilla del Girona en Champions

Para el Girona, el sueño de la Champions se convirtió en una pesadilla de la que aún no ha despertado. El año se le hizo eterno, la plantilla pequeña y la ilusión se fue apagando en silencio y con la afición preguntándose si había merecido la pena. A esa posibilidad se enfrentan tanto Villarreal como Athletic Club, los otros dos equipos españoles que este curso disputan la Champions y que van a tener una exigencia brutal desde ya.

El estreno no les va a dejar tiempo para acostumbrarse: ambos juegan contra equipos ingleses, con su capacidad de gasto y con más ambición que los españoles. El Villarreal visita al Tottenham y el Arsenal, uno de los grandes favoritos este curso tras su buen año pasado y los refuerzos, se presenta en San Mamés. «Sabemos que no va a ser fácil, pero ya el poder estar aquí para muchos de nosotros es un sueño y queremos que ese sueño se alargue», decía ayer Iñaki Williams, la cara del Athletic Club y más ahora que su hermano Nico está lesionado. «Eso pasa por ganar los partidos de casa, intentar sacar buenos resultados. Nosotros no tenemos miedo a nadie, sí tenemos respeto, pero no tenemos miedo y no estamos asustados y creo que va a ser un partido muy bonito y ojalá pues la balanza caiga de nuestro lado», continuaba el delantero rojiblanco.

Tanto para el Athletic como para el Villarreal el encuentro de hoy es una confirmación del trabajo bien hecho y una oportunidad. Pero Valverde, entrenador rojiblanco, avisó contra esos pensamientos: «La Champions se juega a otro ritmo, se juega a otro nivel y hay que tenerlo en cuenta. Laporte y Yuri son los únicos con experiencia en Champions. Los rivales no se reservan nada. Tenemos que estar al nivel para competir contra ellos, no sólo vivir el partido como una fiesta».