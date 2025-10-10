Vinicius y la buena noticia que le llega a Xabi Alonso desde la selección brasileña

Brasil recuperó algo de autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con un doblete de Estêvão y otro de Rodrygo, y otro tanto de Vinicius, en el primer partido amistoso de cara al Mundial de 2026. Bajo la lluvia, el equipo de Carlo Ancelotti se sobrepuso a la última derrota en Bolivia y pasó por encima de su rival en Seúl, con una actuación sobresaliente de sus cuatro delanteros. Estêvão y Rodrygo marcaron en la primera mitad y repitieron en la segunda. Vinicius, que antes había dado una asistencia, completó la manita en la recta final. Corea del Sur, impotente ante el tifón brasileño, no pudo celebrar como quería el récord de Son. El exjugador del Tottenham, ahora en Los Ángeles FC, se convirtió en el jugador con más partidos con la selección surcoreana: 137.

Ancelotti repitió la fórmula de cuatro delanteros en el once, la misma que siempre le ha llevado a la victoria desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo pasado. Después del partido, el italiano se mostraba muy satisfecho. «Fue un partido completo; Rodrygo y Estêvão jugaron muy bien», aseguraba. «Siempre fue el mejor entrenador que tuve, fue el que más confianza me dio, con el que jugué mejor. Ha llegado aquí a la selección, llevo ya tres partidos con él y he logrado marcar dos goles y dar una asistencia», enumeraba Vinicius, feliz de reencontrarse con Ancelotti. El brasileño confirmó con su país la mejoría que se ha visto últimamente en el Real Madrid, después de un par de suplencias.

Estoy muy feliz de estar de vuelta. Lo echaba de menos. Tenía en mente tomarme estos amistosos como si fueran la final de un Mundial y fue lo que intenté hacer. Todo salió bien», comentaba Rodrygo tras unos partidos ausente.