Vinicius: "En Europa, los árbitros defienden más a los jugadores"

Vinicius, que no estuvo bien en el encuentro contra el Betis, ha tomado la palabra antes del choque de la Champions contra el Atlético de Madrid.

Su futuro: "Estoy aquí para seguir la historia, para devolver lo que este club, mi sueño era llegar hasta aquí, puedo ganar mucho más y puedo entrar en la historia del club. Es complicado, hay grandes leyendas y quiero ser como ellos. Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovarlo cuanto antes porque que estoy feliz aquí. Toda la gente me ama y me quiere mucho. Yo no podría estar en un sitio mejor que aquí".,

Balón de Oro: "La gente vota lo que ellos creen, tengo mis ideas y me han dado mucho apoyo. Si estás cerca de ganar, claro que quiero ganar. Pero yo quiero ganar más Copas de Europa. El club decide que no vayamos a la gala, yo hago lo que me mandan y es lo que me pide el club. Y que me quedo tranquilo

El derbi: "Será un gran partido, es lo que nos gusta, sobre todo en la Champions. Yo estoy muy emocionado de poder jugar este partido. Sigo viviendo cosas increíbles con esta camiseta, cumpliendo mis sueños. Hemos empezado a jugar mejor desde el City. Ojalá la afición pueda estar con nosotros y podamos dar lo mejor de nosotros para hacer un gran partido para nuestra afición".

Árbitros: "Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo. No nos gusta hablar de los árbitros, pero claro que es importante para nosotros que piten bien".

Su temporada: Estoy en mi mejor versión, pero con 80 partidos no puedes jugar siempre bien. No es siempre posible hacer siempre lo mejor, ni por la cabeza ni físicamente. Tenemos que jugar, aunque muchos están con molestias. Mi temporada va bien, aunque la gente me exige más después de mi última temporada. Pero nosotros jugamos mejor en este tramo de la temporada"

Lo que más le molesta:"Cuando los árbitros no sacan tarjeta a lo demás y yo protesto y me la sacan a mí. Hago cosas que no debo hacer, pero tengo 24 años y voy a seguir aprendiendo hasta el final de mi carrera".

Defender. "Siempre hemos sabido que tenemos que defender mejor, porque si no ganamos. El míster habla con nosotros, que tenemos que ayudarlos, porque ellos nos dan tranquilidad para marcar goles. Contra el Betis faltó un poco de todo. Empezamos bien, pero después fallamos demasiado, defendimos mal e hicimos todo mal. Mañana no podemos fallar, estamos aquí para mejorar nuestro juego."