Gabriel Rufián habla por fin tras las elecciones catalanas... para mandar este mensaje a Luis Figo

Las elecciones en Cataluña han dejado muy tocado a ERC. El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha anunciado este lunes que abandonará la primera línea política y no recogerá el acta de diputado tras la debacle de ERC en las elecciones al Parlament, en las que los republicanos han retrocedido 13 escaños, hasta quedarse con 20.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido en solitario, tras una reunión de la permanente nacional de la formación, Aragonès ha dicho que ha tomado esta decisión por "responsabilidad y honestidad" y que ahora iniciará "una nueva etapa", dado que los resultados del 12M han dado lugar a un "cambio de rasante" en el que el independentismo ya no suma una mayoría parlamentaria y Cataluña ha dado "un giro hacia la derecha".

Preguntado sobre los próximos pasos de ERC, Aragonès ha defendido que los republicanos serán un "elemento de desbloqueo" y pasarán a la oposición, puesto que les toca a PSC y Junts "entenderse y gestionar la situación".

"Oposición es oposición (...) No estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC", ha añadido.

Durante todo el día, en las redes se ha hablado mucho del silencio de Gabriel Rufián. Sobre todo Luis Figo, con el que mantiene una íntima relación de odio. El ex futbolista no ha querido dejar pasar la ocasión. "Oye Rufi @gabrielrufian no sé nada de ti, no eres portavoz? será que estás en reflexión?. Enhorabuena por los resultados electorales pero se te ve cabizbajo será que estás cansado de tanto trabajo,ánimo campeón!!!", le escribió.

Y Gabriel Rufián, por fin, tras un día callado en redes, ha contestado a Luis Figo. A eso no podía faltar. "Cabeza alta siempre, @LuisFigo", le escribe.

Mientrás, Aragonès, pese a los malos resultados electorales, se ha mostrado "orgulloso" de la gestión y las "transformaciones" acometidas por su Govern -primero de coalición con Junts, luego en solitario de ERC-, así como de que su formación haya "liderado" la estrategia de negociación con el Estado y "abierto camino en solitario".

