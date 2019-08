Es extraño ver a Marcos Llorente decidir un partido con un gol, pero el nuevo mediocentro del Atlético tiene la confianza suficiente para hacer, incluso, cosas que no se esperan de él. Cosas como ese tanto que no fue el único, pero abría el camino de la victoria al equipo rojiblanco ante el MLS All Stars. Se descolgó hacia el área, dejó la pelota en los pies de Vitolo y recogió el pase del canterano Riquelme para rematar cuando sólo tenía al portero rival por delante.

La alineación del Atlético combinaba a los habituales y a canteranos y le costaba imponerse a las estrellas de la MLS. Un equipo en el que había figuras verdad, algunas ya en el último tramo de su carrera, como Ibrahimovic. Otras en su mejor momento, como el mexicano Vela o el español Pozuelo, un producto de la cantera del Betis que lleva años ganándose la vida fuera de España y que ahora es figura en el fútbol estadounidense.

Pero a pesar de juntar a Ibrahimovic y a Vela en ataque y a Rooney llegando desde atrás, a los jugadores de la MLS les costaba lanzar a portería. Y cuando lo hacían, estaba Adán. Su dominio no se traducía en disparos y el Atlético encontró su momento antes del descanso con el gol de Llorente.

En la segunda mitad, Simeone recurrió a algunos de los que se suponen titulares. A Oblak, a Lemar, y sobre todo a Diego Costa y a Joao Félix. El internacional español quiere demostrar que su predisposición es diferente a la de la temporada pasada y fue un incordio constante para la defensa de las estrellas de la MLS. Joao Félix volvió a ocupar su puesto en el costado derecho, un lugar desde el que participa constantemente en la elaboración del juego.

El portugués llega al área cuando corresponde, pero jugando desde atrás tiene una visión más completa de todo lo que sucede, ve el fútbol de frente y se permite lanzamientos lejanos como el que supuso el segundo tanto para el Atlético de Madrid. A Rimando el veterano portero de la MLS le temblaron las manos para detener un disparo que no iba demasiado fuerte pero que hacía extraños que complicaron la labor del guardameta.

Joao Félix volvió a aparecer ya con el tiempo cumplido para ver la carrera de Diego Costa hacia el área. Le lanzó el balón en diagonal para que explotara su velocidad ante el veterano Schweinsteiger. Ganó la carrera y también el mano a mano con Rimando, que encajó el tercero del partido sin tiempo para más.