El golpetazo viral de un saltador olímpico en la inauguración de la piscina de los Juegos

Alexis Jandard, saltador francés clasificado para los Juegos Olímpicos, se encontraba en el centro acuático olímpico de Saint-Denis durante la inauguración de las pisicinas de los Juegos y se convirtió sin querer en el primer protagonista de los Juegos de este verano en París. Lo iba a ser la moderna construcción, pero el saltador se ha llevado todos los focos y todos los likes y se ha convertido en viral. Así que el moderno complejo será el escenario de las pruebas de natación sincronizada, waterpolo y clavados durante los Juegos Olímpicos de este verano. Estaba Macron y las autoridades francesas, pero nadie esperaba lo que después sucedió.

Durante una demostración junto a Jules Bouyer y Gwendal Bisch, Jandard perdió el equilibrio durante su inmersión y terminó en el agua tras un fuerte golpe. El vídeo de este incidente se ha vuelto viral en la red social X, acumulando miles de visitas. Salta, se resbala y cae al agua desde una considerable altura. No podían empezar los Juegos, o ser presentados de un modo menos carismático. Mientras los otros dos saltadores hacen su ejercicio con elegancia y estilo, el pobre Jandard se cae estrepitósamente.

Afortunadamente no le pasó nada más que el susto y una leve sensación de ridículo. Alexis Jandard utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud. En una historia de Instagram, el equipo subcampeón mundial de clavados en 2022 aseguró que la caída fue más espectacular que grave. “Todo está bien, no me hice daño”, explicó el atleta que aspira a competir en los Juegos Olímpicos de este año.

Para justificar su caída, Jandard mencionó haber experimentado “una pequeña debilidad en la pierna”. Sin embargo, el atleta olímpico salió con un fuerte rasguño en la espalda, que mostró en las redes sociales