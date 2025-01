Guardiola pierde los papeles con su portero tras el último tropiezo del City en la Premier League

Pep Guardiola está atravesando uno de sus peores momentos como entrenador del Manchester City. El equipo inglés no termina de levantar cabeza en la Premier League, donde actualmente ocupa el sexto puesto de la clasificación. Una situación que no está sentando nada bien a Guardiola, que no ha dejado de ocupar titulares en Inglaterra desde prácticamente el comienzo de la temporada. Los nefastos resultados del equipo han llevado al técnico español a perder los papeles en más de una ocasión.

English Premier League - Brentford vs Manchester City TOLGA AKMEN Agencia EFE

Sus polémicas declaraciones en diferentes ruedas de prensa, las discusiones con aficionados por la calle, o sus particulares charlas con sus jugadores sobre el césped al terminar los partidos, son tan solo algunos de los ejemplos que muestran la frustración que debe estar sintiendo en estos momentos. Mucho dieron que hablar los arañazos con los que Guardiola apareció en rueda de prensa a finales de noviembre, después de empatar en casa frente al Feyenoord en su enfrentamiento de Champions League.

Ahora Guardiola vuelve a ocupar diferentes titulares en Inglaterra, y lo hace debido a su reacción de este martes en el estadio del Brentford. El Manchester City no supo aprovechar la ventaja obtenida en la segunda parte gracias a los dos goles de Phil Foden, y terminó viendo como le empataban el partido una vez más en los minutos de descuento.

Así fue el enfado de Guardiola con Ortega tras empatar ante el Brentford

Pep Guardiola no pudo contener su frustración tras ver cómo el Brentford conseguía empatarles un partido que parecía ganado. Apenas faltaban poco más de diez minutos cuando el City ganaba todavía por dos goles a cero. Sin embargo, dos zarpazos del equipo local impidieron a los de Guardiola llevarse los tres puntos a casa. Al finalizar el encuentro, el entrenador español no lo dudó ni un segundo, y decidió entrar en el campo para dirigirse directamente hacia su portero. La siguiente secuencia muestra cómo Guardiola está desatado, y reprocha a Ortega alguna de las acciones del encuentro llegando incluso a agarrar al alemán del pecho.

El técnico español grita repetidamente a Ortega mientras agarra, empuja y zarandea al portero del Manchester City. A pesar de que al alemán no parece sentarle nada bien la intensidad con la que su entrenador decide gestionar la situación, aguanta la charla con profesionalidad y ambos acaban abandonando juntos el terreno de juego, al mismo tiempo que siguen hablando sobre lo sucedido en el partido. En las imágenes, se puede ver cómo Guardiola llega incluso a golpear en el pecho a su portero mientras le pide explicaciones, fruto de la frustración que podía estar sintiendo en esos momentos.

Ortega vuelve a abrir el debate en la portería del Manchester City

El portero alemán se mostró muy inseguro en algunas de las acciones de este último encuentro que su equipo disputó este martes en casa del Brentford. Es posible que, uno de los detalles que pudo llevar a Guardiola a perder los papeles con su portero al final del partido, fuera precisamente su actuación en el gol con el que Norgaard empató el encuentro en el minuto 92 del descuento. A pesar de que el danés realizó un gran remate de cabeza, Stefan Ortega llegó a tocar el balón, pero fue incapaz de impedir que terminara entrando en su portería.

Cabe recordar que Ortega consiguió arrebatarle la titularidad en la portería del City a un gran portero como Ederson Moraes. El brasileño es uno de los mejores porteros del mundo; y a pesar de que en algunas ocasiones también ha cometido algún que otro error defendiendo la potería del equipo inglés, sus actuaciones se han traducido en puntos para el City en muchas ocasiones. Además de sus paradas, el portero brasileño tiene una gran salida de balón; y sus extraordinarios golpeos en largo le han llevado ya a sumar alguna que otra asistencia. Ortega supo aprovechar las oportunidades que le dio Guardiola, y ha terminado arrebatándole la titularidad al brasileño en muchos de los partidos de la presente temporada. Sin embargo, sus últimas actuaciones podrían terminar dando próximamente un vuelco a esta situación.