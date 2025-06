Guti carga contra Lamine Yamal en "El Chiringuito": "No me hace gracia que lleve gorra"

José María Gutiérrez "Guti", exjugador del Real Madrid y actual tertuliano del programa El Chiringuito de Jugones, ha desatado la polémica al criticar públicamente la imagen que proyecta Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona y de la Selección Española, por llevar gorra en rueda de prensa.

Durante la emisión más reciente del programa, Guti se mostró molesto por la vestimenta del futbolista en una rueda de prensa con la Roja: "No me gusta que Lamine vaya en rueda de prensa con una gorra para atrás... en tu vida haces lo que quieras, pero con tu club o la Selección no", expresó tajante el excentrocampista.

La crítica no fue sobre el rendimiento deportivo de Lamine —quien ha sido una de las grandes sensaciones del fútbol español en el último año— sino sobre su actitud e imagen ante los medios. Para Guti, vestir de forma informal en un acto oficial de la Selección es inapropiado y no representa la seriedad que el cargo exige.

"Cuando representas a tu país o a tu club, tienes que cuidar todos los detalles, incluso cómo te vistes. No se trata de imponer reglas anticuadas, sino de tener respeto por el escudo que llevas", añadió Guti.

El comentario generó reacciones mixtas en redes sociales. Algunos seguidores aplaudieron las palabras de Guti por defender los valores tradicionales del deporte, mientras que otros consideraron su postura excesiva, recordando que la juventud y naturalidad de Lamine también conectan con una nueva generación de aficionados.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni representantes del Barça o la Selección han respondido públicamente a la crítica.

Con apenas 17 años, Lamine ha sido clave tanto en el esquema de Flick como en la planificación de Luis de la Fuente para la Eurocopa 2025, y todo indica que su presencia en la élite del fútbol está lejos de ser pasajera, más allá de debates sobre gorras, estilo o protocolo.