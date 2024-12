Mbappé: "Hay que esperar a la segunda parte de la temporada. Ahi seré juzgado"

Kylian Mbappé ha decidido hablar por primera vez desde que llegó al Real Madrid. Lo ha hecho para Canal + Francia y ha explicado todo lo que está viviendo en los últimos tiempos:

Reconoce que las críticas le llegan: ""Me han descrito como súper maduro. A veces los mensajes son sin hablar. A veces envío mensajes a mi pesar. La gente nos ve como robots. Hay un círculo robótico que quiere eso. Pero a la hora de la verdad, somos seres humanos como los demás. La gente nos critica y nos alaba".

Ha hablado de esa supuesta agresión sexual: "Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que suceden y que no se ven venir. No recibí nada, ni una citación. Leí lo mismo que todos los demás. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me preocupa. Es sólo falta de comprensión, porque nunca me he sentido preocupado por el ruido. Siempre tuve la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo termina. Si la justicia me convoca, simplemente iré. Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres, decidí irme. Tenía que ir a otro lugar, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Pero soy Kylian y se me ve en todas partes. Había mucha gente fuera de mi hotel. Cuando estoy en el avión, aterrizo y me entero de las noticias. Sigo hablando con la persona con la que pasé la noche. No tengo ni idea de quién es la denunciante"

También de la extrema derecha y su actitud en contra: "Mi propia Francia es una Francia llena de diversidad, donde no imponemos a los jóvenes lo que deben ser. Crecí con nuestras diferencias en Bondy (su barrio natal en la periferia de París). En Mónaco conocí otra cultura. Después, Yo era Kylian, y cuando eres conocido, eres aceptado de todos modos. Pero siempre quise expresarme como ciudadano. Soy alguien abierto al diálogo. Cuando veo algo que me conmueve, respondo. Lo que estaba pasando en Francia, me conmovió. Somos ciudadanos franceses. Nadie es perfecto, no se me puede culpar por preocuparse por mi país".

Ha pedido más descanso en vacaciones: "Tengo una visión diferente sobre el calendario. Si quieres que juguemos, jugaremos. Pero no tenemos un espacio de recuperación. Danos tiempo para recuperarnos. En la NBA, tienen cuatro meses de descanso. Nosotros nos vamos quince días. Al final de las dos semanas, analizan tu cuero cabelludo. La segunda semana, empiezas a correr de nuevo, eso no son vacaciones".

Y ha recordado su llegada al Real Madrid: "Siempre soñé con el Real Madrid. No sé cuándo ni cómo, pero sabía que iba a jugar aquí. Tengo buena memoria visual. El día antes de la presentación, hubo una sesión informativa de tres horas, tuve que traducir para mi madre y mi padre, fue agotador. Al día siguiente tienes un primer contacto humano con los chicos, después me encuentro con el entrenador, está Zizou, el público te recibe como un rey, el presidente habla de ti...".

Pide paciencia: "No es el mejor comienzo de temporada, pero nos estamos preparando para los trofeos, que es lo que cuenta. Ya ganamos la Supercopa de Europa. El inicio no está a la altura de lo que esperábamos, pero en el Madrid hay que esperar a la segunda parte de la temporada. Ahí eres juzgado".

Tiene que adaptarse: "Estoy muy feliz. Empiezo una nueva etapa en mi vida. Mi primera experiencia en el extranjero. Estoy descubriendo un país maravilloso, con gente acogedora. Es un país genial. Descubres un nuevo contexto, un nuevo club, un nuevo clima, un nuevo entorno. Abres todos los sentidos. Se trata más bien de observar. Voy a tener éxito aquí"

Al principio tenía demasiada hambre y me jugó una mala pasada porque estaba impaciente. Pero tengo pasión y este lado competitivo. A veces, jugó en mi contra. Siempre quiero lo siguiente. Todos los trofeos que he ganado, quiero ganarlos de nuevo. Tienes que demostrar que eres un ganador y que siempre puedes ganar.

Llega al Madrid para ganar la Champions: "Ua he hecho bastante. ¿Qué gran trofeo me queda? La Champions, para eso estoy en el mejor club, la Eurocopa... ¿Por qué no llegar algún día a los Juegos Olímpicos? El trofeo individual también cuenta, como el Balón de Oro. Sé lo que tengo que hacer para ganarlo, muchas cosas dentro y fuera del campo. Cuando haga todo lo necesario para ganarlo, lo ganaré"