La labor de Héctor Herrera en los córners era esperar el rebote en el borde del área. Eso creía él hasta que Simeone le dijo que subiera a buscar el remate. «En el último tiro de esquina él es el que me ha dicho que entre a rematar, porque yo me estaba quedando siempre en el rebote», explicaba el mexicano después del encuentro.

Herrera era un hombre feliz después de su primera aparición en partido oficial con el Atlético y de marcar el tanto del empate en los últimos instantes. Llegó sin hacer ruido y sin hacer daño a las cuentas del club rojiblanco. Acababa contrato con el Oporto y no tuvo que pagar traspaso por él. Tan discreto como a su llegada ha permanecido hasta el momento. No ha debutado aún en Liga y sólo la lesión de Thomas hizo que Simeone se acordara de él. Apenas fueron quince minutos los que permaneció en el campo, pero muy bien aprovechados.

Su aportación no ha sorprendido a Simeone. «Espero siempre lo mejor de todos los futbolistas que tengo. Cuando llegan los entrenamos para que estén en las mejores condiciones», dice el preparador rojiblanco. El problema para el mexicano es la competencia. «En el centro de la cancha están Saúl, Koke, Thomas, Llorente, Herrera... cualquiera que ponga me equivocaré si perdemos y ganando seguramente será una virtud de los futbolistas», se lamenta el preparador rojiblanco.

Pero Herrera no es cualquier cosa. Llega de ser capitán del Oporto y ha jugado 70 partidos con su selección. «A Herrera lo vemos bien, creciendo, sin perder el ritmo a pesar de no jugar. Entró bien, tranquilo y con personalidad. Un hombre dentro de la cancha, sin miedo. El gol le pone en un lugar superior, pero ya esos minutos me hubieran valido», asume Simeone.