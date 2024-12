El hijo de una leyenda del Athletic Club de Bilbao se resiste a renovar

Unax Urzaiz Iriondo, joven delantero de 17 años y miembro del Juvenil de División de Honor del Athletic Club, se encuentra en el centro de un creciente debate sobre su renovación con el club. Hijo de Ismael Urzaiz y bisnieto de Rafael Iriondo, el prometedor talento se ha resistido a aceptar la oferta de contrato que le ha presentado el Athletic, que le propondría una vinculación de cinco años, el contrato tipo que el club suele ofrecer a la mayoría de sus jóvenes futbolistas.

En Lezama, donde Unax lleva 8 años formando parte de la cantera rojiblanca, están satisfechos con su evolución y le han ofrecido un contrato de cinco años, confiando en su potencial. Sin embargo, el delantero ha declinado la oferta por el momento. Su padre y representante, Isma Urzaiz, aunque abierto a la renovación, considera que un contrato más corto, de unos dos años, podría ser más adecuado para poder valorar el futuro del jugador a medio plazo. De esta forma, Unax tendría más flexibilidad para tomar decisiones tras un corto período de tiempo, lo que le permitiría evaluar su desarrollo y el de su carrera profesional.

El Athletic ha mostrado confianza en la proyección de Unax, pero a pesar de su rendimiento en el Juvenil, el club parece reacio a hacer una excepción con un jugador que aún no ha demostrado ser diferencial en el primer equipo. Además, si el club hiciera una excepción con él, esto podría abrir la puerta a que otros representantes de Lezama pidieran condiciones similares para sus jugadores, algo que podría desestabilizar la política de contención de gasto que la actual directiva del Athletic mantiene como una de sus prioridades.

Este desencuentro sobre las condiciones de la renovación podría derivar en un "choque de trenes". Por un lado, la directiva del Athletic busca limitar la inversión en salarios de jóvenes jugadores, manteniendo su política de control económico. Por otro lado, Isma Urzaiz, con una experiencia considerable en negociaciones, no dudará en mover piezas para conseguir que su hijo tenga las mejores condiciones posibles, incluso si eso implica un cambio de club. En el pasado, Urzaiz ya ha demostrado que no teme tomar decisiones drásticas, como cuando llevó a Zarraga al Udinese o cuando él mismo abandonó el club cuando no llegó a un acuerdo de renovación.

Unax Urzaiz, con el peso de los apellidos Urzaiz e Iriondo, es un jugador mediático desde su llegada a Lezama. Los ojos de otras canteras y clubes de primera división están muy atentos a su situación, conscientes de que un jugador con este pedigree podría tener un futuro brillante, ya sea en el Athletic o en otros destinos. La presión para que el club resuelva este culebrón de renovación no solo proviene del jugador y su familia, sino también de un entorno que sigue con atención cada movimiento relacionado con la cantera rojiblanca.