Historia e importancia del deporte en la cultura española

Los deportes ocupan un lugar muy importante en la vida de los españoles y están muy ligados a su historia. Para algunos, el deporte es fundamental en su día a día; para otros, son algo que seguir con mucho entusiasmo. Aunque no todos los españoles practican un deporte de forma habitual, sí hay un interés por el mundo deportivo, y es que gran parte de la población española sigue los deportes en los medios de comunicación, hace pronósticos de apuestas deportivas y se llena de felicidad cuando la Selección Española gana una final.

Las calles de la ciudad están llenas de gente que viste camisetas y bufandas de su equipo, de hecho, llevan encima todos los complementos que promocionan a su club; los gritos no faltan, y la animación y la fiesta tampoco. No hay duda, se trata de una final de fútbol, ya sea entre dos partidos españoles o la final de La Roja contra otro combinado nacional. España es un país en el que el fútbol mueve masas, y otros deportes, aunque en menor medida, también lo hacen.

¿Qué deportes son los más queridos por los españoles y qué eventos históricos memorables tuvieron?

No se puede empezar por ningún otro deporte que no sea por el que se lleva casi toda la atención. El conocido como deporte rey es la disciplina que cuenta con más federados y el que más personas practican. El fútbol es el deporte nacional y los partidos de LaLiga son los más seguidos por los españoles, reuniendo a millones de personas en los campos y frente al televisor en cada jornada. No obstante, hay muchas más competiciones que disputar además de la liga doméstica, partidos a los que solo llegan los mejores para competir entre ellos, como la Champions, la UEFA o la Supercopa de España.

El éxito del fútbol es plausible a lo largo de todo el mundo, solo en países como Australia o Nueva Zelanda es superado por otros como deporte principal del país. En estos países de Oceanía la disciplina con mayor número de adeptos es el rugby. Con todo, es interesante señalar que cada vez son más los territorios en los que existen competiciones de este deporte al que todos califican como “un deporte de caballeros”. De hecho, la Selección Española de rugby jugó en las últimas Olimpiadas , algo que hasta hace un par de años era impensable.

El fútbol traspasa fronteras, y si hay partidos que son seguidos de forma masiva esos son los del mundial. En este campeonato los mejores jugadores de fútbol de su país compiten con el resto de países. El mundial es todo un acontecimiento y jugadores como Maradona han pasado a la historia por los goles que marcaron en diferentes ediciones de esta competición.