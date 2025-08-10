Los históricos números de Álex Palou camino de su cuarto título de IndyCar

Àlex Palou (Chip Ganassi) saldrá en la quinta posición en el Gran Premio de Portland (Estados Unidos), una carrera en la que el piloto español podría conquistar su cuarto título de la IndyCar. El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren), el único rival que aún le puede disputar el título, saldrá desde la "pole".

El danés Christian Lundgaard marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación, pero el compañero de O'Ward en Arrow McLaren recibió una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor. Lundgaard hizo un tiempo de 58.393 segundos, mientras que O'Ward se quedó a +0.141 y Palou a +0.275.

Palou se salió de la pista durante el "Fast Six", la ronda donde se define la "pole" y los primeros seis lugares en la parrilla, quedando relegado a la tercera fila. "Di lo mejor de mí, intenté ir lo más rápido posible, quizá fui un poco al límite. Pero estoy contento de estar en el ''Fast Six'', de salir entre los seis primeros y listo para pelear", dijo Palou en declaraciones a Fox Sports al finalizar la sesión.

O'Ward se mostró satisfecho con el resultado: "Muy contento con esta gran clasificación, vamos a salir primeros, así que es lo mejor. Este fue nuestro circuito más difícil el año pasado, así que es un gran paso adelante".

A tres carreras del final del campeonato, Palou aventaja a O'Ward por 121 puntos en la clasificación. Esos 121 puntos de diferencia que tiene Palou son la mayor diferencia en la IndyCar a falta de tres carreras desde 2008. Para proclamarse campeón mañana, solo necesita conservar una diferencia de 108.

Sería el cuarto campeonato para el piloto catalán, que ya conquistó la Indycar en 2021, 2023 y 2024.

Las cifras de su dominio son incontestables, ya que Palou ha ganado ocho de las catorce carreras disputadas en 2025 incluyendo las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis. El catalán cuenta con una ventaja enorme sobre sus rivales. Tiene 590 puntos mientras que el mexicano Pato O¿Ward (Arrow McLaren) es segundo con 469 y el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi) es tercero con 392.

"El objetivo es ganar el campeonato este año, no volvernos locos y pensar que tenemos que ganar en Portland", ha comentado Palou. "Pero si tenemos la oportunidad de ganarlo, vamos a intentarlo", añadió.

Con 28 años, Palou no sólo tiene al alcance de la mano la opción de extender su reinado en la IndyCar sino que también se acerca al récord histórico de victorias en una sola temporada. La marca histórica de la IndyCar la tienen A.J. Foyt en 1964 (ganó 10 de 13 pruebas disputadas) y Al Unser en 1970 (venció en 10 de 18 carreras).