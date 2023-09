Iker Casillas carga de nuevo contra la RFEF: "Todo se sigue haciendo peor"

La RFEF convocó, sin miedo, a muchas de las jugadoras que firmaron el comunicado mostrándose como no seleccionables. Este hecho marca un antes y un después en la historia del fútbol femenino español y voces autorizadas como Iker Casillas quisieron manifestarse alto y claro. El exguardameta del Real Madrid se posicionó una vez más a favor de las jugadoras, criticando las formas de la RFEF. "A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Que ando perdido…”. Desde entonces han sido varios los mensajes de apoyo a Jenni y al resto de futbolistas por su parte", afirmo en X -anteriormente conocido como Twitter-.

Ni mucho menos es la primera vez que Casillas manda un mensaje así. "Vergüenza ajena", dijo tras el discurso de Rubiales, donde el mandatario afirmó que no iba a dimitir. Más allá de eso, la lucha de Iker con la RFEF viene desde atrás. En las últimas elecciones amagó con presentarse, aunque finalmente fue inviable por la falta de tiempo. Iker siempre estuvo vinculado a ser el candidato a la sombra del presidente de LaLiga, Javier Tebas. Ahora mismo, se desconoce por completo si el exportero tiene previsto probar suerte en las elecciones de 2024.

Actualmente, Iker es embajador de LaLiga, participa en la Kings League de Piqué y también representa en ciertos actos a la Fundación del Real Madrid. Sin duda, esta es la versión más empresarial del exguardameta que siempre confesó que le gustaban los negocios.