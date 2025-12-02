Ilia Topuria, nominado al KO del año: así fue su brutal victoria ante Charles Oliveira

Ilia Topuria tiene acostumbrados a los aficionados de las artes marciales mixtas a ofrecer auténticos espectáculos. Sus combates, lejos de ser aburridos, resultan en muchas ocasiones cortos. Y es que su facilidad para noquear a sus rivales es tal, que en un visto y no visto la pelea ha concluido.

Así ha ocurrido en siete de sus nueve pleitos dentro de la UFC. Cinco noqueos y dos sumisiones en menos de dos asaltos es el historial de Ilia Topuria dentro de la mayor compañía de MMA del mundo. La última, el pasado 30 de junio de 2025, le llevó a coronarse dentro del peso ligero.

Pero no fue una victoria cualquiera. El hispano-georgiano acabó con la mano levantada después de vencer a un peleador histórico como lo es Charles Oliveira. Su actuación asombró al mundo entero y ahora, meses después, ha recibido un gran reconocimiento.

Topuria es nominado al KO del año

Tras coronarse como campeón de las 155 libras, Ilia Topuria se colocó como número uno libra por libra. Y es que su desempeño en la pelea fue tal, que los rankings de la UFC fueron actualizados. Sin embargo, 'El Matador' acaba de volver a ser reconocido.

Y es que después de noquear brutalmente al brasileño, su actuación ha sido nominada al KO del año. Ilia prometió noquear a Charles en el primer asalto, y cumplió con su palabra. Un crochet de derechas que tumbó al excampeón y fue el fin del combate.

Ahora, casi seis meses después, la UFC ha querido nominar a Ilia Topuria y reconocer tal hazaña. Se trata de unos premios que se realizan anualmente y que, en este caso, tendrán un ganador el próximo 27 de diciembre.

Ilia ya fue nominado en 2024

Con esta nominación, ya son tres años consecutivos en los que Ilia Topuria aparece en la lista de mejores KO del año. En 2024, 'El Matador' fue nominado tras su espectacular actuación ante Max Holloway. El hispano-georgiano acabó con el estadounidense por la vía del nocaut técnico en el tercer asalto tras una espectacular combinación de golpes.

Además, también participó en dicha nominación tras su victoria ante Alexander Volkanovski, lo que le llevó a ser campeón del peso pluma de la UFC. No obstante, el KO del año acabo siendo precisamente para Max Holloway tras el épico final en su pelea contra Justin Gaethje en el UFC 300.

Ilia Topuria no regresará a la jaula por el momento

El luchador hispano-georgiano, campeón del mundo de MMA, ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje a través de su cuenta de X en el que expresa que está pasando "por un momento difícil" en su vida personal y que no va a pelear "en el primer trimestre del año que viene".

Aunque la UFC ofreció a Topuria defender su cinturón del peso ligero ante el inglés Paddy Pimblett en enero de 2026, coincidiendo con el estreno del nuevo contrato televisivo milmillonario en Estados Unidos, el hispano-georgiano ha declinado la oferta para poner orden a su vida familiar.

"No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", señala Topuria en su mensaje.

En su lugar, serán Justin Gaethje y Paddy Pimblett los que protagonizarán la pelea estelar del 24 de enero, poniendo en juego el cinturón interino del peso ligero, un título que permitirá al ganador ser el siguiente en disputar el cinturón que actualmente ostenta Ilia Topuria.