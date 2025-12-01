Ilia Topuria vuelve a la carga en redes: así ha sido el vacile a Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan

Las malas noticias se confirmaban la semana pasada. Ilia Topuria no regresará al octágono de la UFC en el mes de enero de 2026, tal y como señalaban muchas de las informaciones. A pesar de que el hispano-georgiano parece listo físicamente, mentalmente está pasando por una situación dura, lo que ha provocado que se retrase su vuelta.

A pesar de que es el campeón, la UFC no ha querido esperar para seguir moviendo la división. Lo lógico era organizar un combate por el título, y ahí la propia empresa era la encargada de elegir un contendiente por el cinturón.

No obstante, Dana White ha tenido que adaptarse y ha confirmado una pelea que ha generado controversia. Paddy Pimblett y Justin Gaethje se verán las caras en eneropara disputar el cinturón interino de la UFC. Se trata de un título que únicamente sirve para ser el siguiente en pelear contra Ilia Topuria.

Uno de los dos será campeón interino, por lo que la UFC cerraría el combate entre el ganador e Ilia Topuria para unificar los cinturones y dejar a un solo campeón en la división del peso ligero.

Tras hacerse oficial el anuncio de la UFC sobre este combate, Ilia Topuria ya ha dejado un pequeño recado. El hispano-georgiano no peleará, pero estará muy atento a lo que ocurra entre el inglés y el estadounidense.

El vacile en redes a Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan

La gran rivalidad con Paddy Pimblett sigue estando presente, y así ha querido reflejarlo 'El Matador' en sus redes sociales. A través de un mensaje de X, Ilia ha compartido un vídeo de Paddy de pequeño bailando a modo de burla.

"Paddy, gana tu próxima pelea. Manos arriba, barbilla abajo...", escribía en un mensaje. Sin embargo, 'The Baddy' no era el único destinatario. Y es que Ilia Topuria también le dedicó unas palabras a Arman Tsarukyan.

"Arman Petuh, este baile es para ti ", acompañaba el mensaje.

Varios meses en silencio

El mensaje de Ilia Topuria llega después de que, durante varios meses, tanto Paddy como Arman le hayan dedicado más que palabras en diferentes entrevistas o en sus propias redes sociales. Sin embargo, el campeón ha preferido mantenerse en silencio hasta ahora, que ha aprovechado las noticias de la UFC para burlarse de los dos peleadores.

Por un lado, a Paddy Pimblett le lanza un consejo antes de su pelea con Justin Gaethje, al mismo tiempo que le vacila con un vídeo de su infancia. Por otro, el hispano-georgiano se burla de la ausencia de Tsarukyan en el combate, lo que implica que el armenio no tendrá la oportunidad a corto plazo de luchar por el cinturón.

La proposición de Ilia Topuria a la UFC

Ilia Topuria no peleará en enero, y ya se especula que será en primavera cuando 'El Matador' podría volver a la jaula de la UFC. Uno de sus planes es el de defender el cinturón del peso ligero, pero no se olvida de Islam Makhachev.

El daguestaní es el campeón del peso wélter, y su idea es la de ascender a esa división para hacer una pelea histórica por el triple cinturón. Sin embargo, en caso de que la UFC no le permita esa opción, Ilia ha propuesto una idea que podría romper con todos los esquemas.

Y es que en caso de no poder ascender a la división del peso wélter para enfrentar a Islam Makhachev y optar a un tercer cinturón, Ilia ha dejado caer la posibilidad de crear un nuevo título llamado 'libra por libra'.

Su intención es la de enfrentar al daguestaní en un combate de peso pactado y, a la vez, obtener una oportunidad para ganar ese ansiado tercer campeonato que le convertiría en un peleador histórico.

Muchos son los frentes abiertos para el hispano-georgiano, y solo el futuro desvelará qué es lo siguiente para Topuria. De momento, Ilia permanecerá en la sombra a la espera de saber quién será su próximo rival en las 155 libras.