¿Es Ilia Topuria el nuevo Conor McGregor?: estas son las estadísticas que lo confirman

Esta madruga del sábado al domingo tendrá lugar el UFC 317. Las Vegas acogerá la International Fight Week en 'la semana de la MMA', con Ilia Topuria como principal protagonista. El hispano-georgiano se medirá al brasileño Charles Oliveira con el título vacante del peso ligero en juego.

Sin embargo, Ilia se juega mucho más que un cinturón. Después de haber hecho historia en el peso pluma, el excampeón está ante una oportunidad de oro para entrar en los libros de la compañía: ser uno de los pocos en coronarse como 'doble campeón'.

Una etiqueta que poseen los peleadores elegidos, aquellos en ser capaces de adaptarse a dos divisiones diferentes y reinar en ambas categorías. Y es que los números de Ilia Topuria son estratosféricos, y de ganar este fin de semana, 'El Matador' podría igualar al irlandés Conor Mcgregor.

'The Notorious' fue campeón en el peso pluma y en el peso ligero, un camino que ha seguido el hispano-georgiano hasta tal punto que las estadísticas le colocan a la altura del irlandés... con toda una trayectoria por delante.

Los datos que ponen a Topuria a la altura de Mcgregor

Ilia Topuria está cerca de cumplir un sueño. Tal y como ha declarado en varias entrevistas, uno de sus grandes objetivos es el de coronarse como doble campeón de la UFC. Se encuentra a un solo paso de hacerlo realidad, y con la vista puesta en un posible tercer título, pudiendo ser el primero en conseguirlo.

Sin embargo, las miradas y los esfuerzos están puestos en la división del peso ligero. El brasileño Charles Oliveira será el rival que tratará de impedir esta gesta. 'Do Bronx' desea recuperar el cinturón que un día fue suyo, y no le pondrá las cosas fáciles.

Pero ya se sabe de qué es capaz Ilia Topuria. De conseguir vencer este fin de semana, logrará ser doble campeón a la misma edad que Conor Mcgregor -28 años-. Pero esta no es la única estadística que comparte con el irlandés.

Si se observan los datos detenidamente, Ilia posee el mismo historial que Mcgregor en su día. Con 27 años, el excampeón del peso pluma tiene ocho victorias y cero derrotas dentro de la UFC, mientras que el irlandés logró colocarse con siete triunfos y cero derrotas. Además, la racha de victorias también es muy similar, puesto que Ilia posee 16 victorias encadenadas como profesional y Conor 15.

Sin duda, Ilia está a la altura de Conor Mcgregor, y hacerse campeón podría consagrarle como una leyenda más del deporte, tal y como lo fue 'The Notorious'.

La época del 'Mcgregor campeón'

En una época lejana, Conor Mcgregor fue el mejor luchador de la UFC. Fuera de cualquier polémica, centrado en vender sus peleas y en pasar por encima a sus rivales, el irlandés se coronó como el luchador más temido del peso pluma.

Comenzó con una racha de seis victorias seguidas dentro de la compañía, cinco de ellas por KO, lo que le dio la oportunidad de pelear por el título ante José Aldo. El combate parecía parejo, pero nada más lejos de la realidad. A los 15 segundos, Mcgregor lanzó un derechazo que tumbó al brasileño, convirtiéndose en campeón de las 145 libras.

Tras ello, se produjeron los dos combates contra Nate Díaz. El primero lo perdió, y el segundo lo ganó, y tras ello, obtuvo la oportunidad de proclamarse como doble campeón ante Eddie Álvarez. El irlandés logró la hazaña, pasando a la historia por ser el primero en conseguirlo.

El intercambio de mensajes entre Mcgregor y Topuria

La relación entre Ilia Topuria y Conor McGregor lleva en tensión durante muchos meses. Al principio, Topuria veía a McGregor como un posible rival en el futuro, un combate que podría haber sido no solo emocionante, sino también un hito en la carrera de ambos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ilia ha cambiado drásticamente de opinión, desencantado por lo que percibe como un declive irreversible en la carrera de McGregor.

"No me gustaría pelear contra McGregor. Era una opción, pero ahora mismo si me ofrecieran pelear con él te digo que no, hay peleas más grandes que él. Sé que no es lo que era. No es ese McGregor que movía masas, es un McGregor que representa más el alcohol y las drogas que el deporte", aseguraba hace unos meses 'El Matador'.

Unas palabras que no gustaron a Mcgregor, que decidió responder con contundencia: "Pequeña cosita, maricón bajito, te voy a partir la mandíbula en cuanto te vea”, amenazaba el irlandés.

Un mes más tarde, Mcgregor aseguró "ser más español" que Ilia Topuria. Algo que molestó al hispano-georgiano, que decidió contestar. "100% Max ha mejorado después de pelear contigo. Debe haberse dado cuenta de que si quería ganarse la vida con esto, no podía ser tan malo como para perder contra alguien como tú. Hoy en día, te gana fácilmente. Dustin te noqueó en las revanchas, Nate te ganó dos veces, Khabib te humilló y Floyd te dio una clase magistral de boxeo a los 50 años. Toma asiento, muchacho. Eres un luchador falso", apuntaba.