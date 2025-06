Topuria vuelve a demostrar su amor por España con una contundente promesa: "Jamás..."

Ilia Topuria es una de las grandes estrellas de la UFC. Desde que creara un legado en el peso pluma, coronándose como campeón de las 145 libras, el hispano-georgiano se ha convertido en una de las grandes caras de la promotora, que sabe del tirón de Ilia.

Dana White, presidente de la UFC, sabe que Topuria es capaz de llenar eventos y de generar mucho dinero para la empresa. Tanto es así que todo lo que le prometió al excampeón lo ha cumplido. Tras retirarse del peso pluma, el presidente aseguró a Ilia que pelearía por el cinturón del peso ligero en su próximo combate. Dicho y hecho.

Sin embargo, hay un objetivo que se le resiste al hispano-georgiano. Uno que lleva persiguiendo desde hace un tiempo sin éxito. Ese no es otro que lograr que la UFC aterrice en España, brindando un evento de MMA que sería histórico para el país.

Nunca antes se había planteado la posibilidad de que la mayor compañía de artes marciales mixtas llegara al país para realizar un evento de tal magnitud. Y es que si lo hace, Topuria encabezaría una cartelera que sería mediática a nivel mundial, rodeado de peleadores de alto calibre que conformarían un evento numerado. La oportunidad aún no ha llegado, pero parece que todo está más cerca que nunca.

Topuria revive la esperanza

Y es que con Ilia en boca de todos, la posibilidad de ver la UFC en el país es más grande que nunca. Una cuestión que ronda entre muchos periodistas y de la que ha sido preguntado el propio Topuria. Ante esta interrogación, 'El Matador' ha dado un chute de esperanza para todos aquellos fanáticos del deporte que esperan con ansias la llegada.

"Lo único que sé es que están negociando un nuevo trato. En ese trato lo que quieren meter es que cuando lleven un evento a Europa, que sea con el 'prime time' de Europa, y no con el de Estados Unidos para que lo cuadren aquí, lo cual ha sido el mayor problema (...). Me ha tocado esperar, pero no me voy a retirar del deporte sin competir en España".

.

Por qué no ha llegado aún

Después de que Ilia haya insistido en que la UFC llegue a España, la compañía explicó al hispano-georgiano el motivo por el que se estaba complicando. Y es que al ser una compañía estadounidense, los horarios para hacer un evento en España serían muy distintos respecto a Estados Unidos. Según Ilia, la UFC tiene un acuerdo con la cadena de televisión ESPN para los derechos de emisión. Estos derechos incluyen un horario determinado, y teniendo en cuenta que la diferencia horaria entre España y Estados Unidos es de al menos 6 horas, el prime time supone un problema a la hora de encajar un evento en España.

"Si traen un evento numerado a España tendría que ser a las 4 o 5 de la madrugada para ser prime time en la televisión estadounidense. Así que no veo muy factible tener a todo el mundo de pie a las 4 o 5 de la madrugada", aseguró el excampeón durante la rueda de prensa previa a WOW 17.

El presidente de la UFC deja caer que está cerca

Ayer, durante la rueda de prensa anterior al evento, Dana White, presidente de la UFC, fue preguntado acerca del objetivo de llegar a España. Una pregunta que no dudo en responder afirmando que llegará lo antes posible.

"Queremos ir a España de todas las maneras. Hemos intentado ir allí desde el Covid. Estaremos allí lo antes posible", confirmaba.

Además, en una entrevista hace varias semanas, el presidente aseguró que el objetivo de la compañía es llegar a todos los lugares del mundo y, como no, España está entre esos lugares. Por ello, no sería de extrañar que la UFC llegase al país para 2025 o, a mucho tardar, en 2026.