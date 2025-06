El pronóstico de Ilia Topuria para su combate ante Charles Oliveira: "Así es como va a ser"

Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira en la madrugada del sábado al domingo con el cinturón del peso ligero en juego. Todo está listo para que la International Fight Week tenga lugar en Las Vegas este fin de semana, con un Ilia Topuria ultimando detalles para estar listo.

La ceremonia de pesaje se producirá mañana viernes a las 18:00 horas (horario peninsular), y a partir de ese momento, si los dos peleadores dan el peso, el combate estará confirmado. Y es que el hispano-georgiano tendrá en vilo a miles de aficionados, que permanecerán despiertos para ver si es capaz de coronarse como doble campeón de la UFC.

Muchas son las especulaciones que ha habido entorno a la pelea y el cómo se dará. Las apuestas dan como favorito a Ilia, que posee un historial invicto y se posiciona como claro ganador del combate y nuevo campeón del peso ligero.

Y ante esta ola de optimismo, y como viene siendo habitual en 'El Matador', Ilia ya ha vaticinado cómo será el resultado del combate.

La predicción de Ilia Topuria

Al hispano-georgiano le gusta predecir cuál será el resultado de sus combates, y en este caso no ha sido diferente. Primero se 'mojó' su entrenador Javi Climent, que en una entrevista para Eurosport declaró que Topuria acabaría el combate en el primer asalto.

"Charles es un luchador que viene para delante, entonces no vamos a tener que tratar de cerrar el octógono, sino que él mismo se va a exponer y se va a encontrar con Ilia, que va a hacer su especialidad para ganar la pelea en el primer asalto", aseguraba.

Y a este pronóstico se ha sumado Ilia Topuria. En una reciente entrevista para Cope, el excampeón del peso ligero ha copiado las palabras de su entrenador, asegurando que será una derecha recta la que tumbará al brasileño.

"Va a ser en el primer asalto. No se preocupen, disfruten del espectáculo, no sufran en ningún momento porque vamos a salir victoriosos de ese octógono", confirmaba.

Charles Oliveira responde a la predicción de Topuria

Ante estas palabras, el brasileño también se ha mojado sobre lo que espera del combate. En una entrevista para Eurosport, Oliveira ha asegurado que esta preparado para lo que venga con tal de ver levantada su mano al final del pleito.

"Lo más importante de todo es que mi brazo se levante, estoy listo para luchar un asalto o cinco, tanto en pie como en el suelo. Solo quiero vencer", declaraba.

Asimismo, 'Do Bronx' habló en rueda de prensa acerca de cómo vender las peleas, confirmando que no es de esos peleadores que vende las peleas hablando del rival.

"Llevo aquí 15 años. Cada uno se vende de una manera. A veces la forma en la que te vendes, la gente te critica o dice muchas cosas-. No me importa de qué estén hablando, porque en realidad a veces puede ser porque estén vendiendo la pelea porque ganamos más dinero. Es importante porque yo también estoy ganando ese dinero, pero yo no me puedo vender así. Cada uno se vende de una forma. Cuando llegas aquí tienes que tomar decisiones sobre la forma en que te venderás. Es parte del juego. Yo no critico. Respeto como él (Topuria) lo hace".