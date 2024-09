Iñaki López no se corta contra Piqué por decir que jugar al fútbol "es un drama"

Gerard Piqué, un nombre que durante años estuvo asociado con el éxito y la excelencia futbolística, ya no goza de la popularidad que tuvo en sus mejores tiempos. Hoy, su presencia en los medios genera menos admiración y más controversia. No obstante, Piqué sigue siendo un personaje que busca mantenerse relevante, y lo hace principalmente a través de sus declaraciones públicas, las cuales parecen más destinadas a hacer ruido que a profundizar en alguna reflexión sustancial.

Recientemente, el exfutbolista catalán participó en una conversación con el famoso streamer Ibai Llanos, en la que abordó un tema que sorprendió a muchos: la vida de los futbolistas desde una perspectiva menos glamorosa y más crítica. Para el gran público, la vida de un jugador de élite parece un sueño: dinero, fama y la oportunidad de hacer lo que amas a diario. Sin embargo, Piqué se encargó de desmitificar esta imagen, aportando una visión sincera y, para algunos, incluso desalentadora. "Que sí, que mola mucho ser futbolista, pero que no es tan apetecible. No todos los días nos apetece jugar a fútbol cuando llevas veinte años jugando a fútbol o veinticinco", afirmó con franqueza. No es difícil imaginar la incredulidad de quienes escuchaban estas palabras. ¿Cómo podía alguien que había alcanzado el éxito máximo en el deporte expresar tal desencanto?

Para Gerard Piqué, entrenar diariamente y participar en las interminables sesiones tácticas que forman parte de la rutina de un futbolista, terminan siendo agotadores y monótonos. "Hay veces que, depende del vestuario dices: no me apetece, esto es un drama, ahora voy allí y tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana... No mola". Mencionó que los entrenamientos, que a menudo son vistos como la clave para la grandeza en el campo, se vuelven tediosos con el tiempo. Ir a entrenar a las 9 de la mañana, en lugar de ser una oportunidad para mejorar o demostrar su habilidad, lo describió sin rodeos como "un coñazo". "Ir cada día a las 9 a entrenar y ensayar la táctica es un coñazo", dijo.

Mientras hablaba, Ibai Llanos, conocido por su tono distendido y humorístico, escuchaba con una mezcla de asombro y sorna. No tardaron en llegar las reacciones en las redes sociales. El mundo digital, siempre rápido para opinar, se llenó de comentarios de todo tipo. Algunos aplaudieron la sinceridad de Gerard Piqué, argumentando que, por primera vez, un futbolista de élite hablaba sin filtros sobre la realidad de su profesión. Estos comentarios, no obstante, fueron minoría. La mayoría de las respuestas fueron críticas, tachándolo de ingrato y desconectado de la realidad. "Otra vida rota por los abusos laborales, los horarios intempestivos y la deficiente equipación para afrontar tareas alienantes", escribió el presentador de laSexta Iñaki López. Más duro fue Kiko Matamoros: "No he leído una ofensa semejante a la gente trabajadora, que le ha hecho multimillonario, en mi puta vida. Este tío no tiene arreglo""