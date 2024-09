A vueltas con el idilio de Yola Berrocal y Gerard Piqué: ¿algo más que besos?

Menos mal que las canciones de Yola Berrocal son cánticos al verano y al disfrute y no encierren dardos envenenados como los de Shakira. Al menos es un alivio para Gerard Piqué, pues bien podría haber acabado sirviendo de inspiración para la letra de la polifacética artista, con la que aseguran que tuvo sus más y sus menos. Nos remontamos al pasado, pero su supuesto idilio ha vuelto a la actualidad, dejando a muchos boquiabiertos, pues consideran al futbolista y la concursante de realities como de mundos opuestos. Al parecer, según el periodista Javier de Hoyos, no habría tanta distancia entre ellos como se cree, pues en su día llegaron incluso a desdibujarse sus límites en una noche de pasión en una discoteca.

Yola Berrocal Gtres

Corría el año 2010 y España estaba eufórica tras el triunfo de La Roja en el Mundial de Sudáfrica, donde se produjo el beso histórico de Iker Casillas a Sara Carbonero o donde surgió el amor entre Gerard Piqué y Shakira. Pero, ¿qué papel tuvo en esta historia Yola Berrocal? Al parecer, según la revista ‘Cuore’, mucho más de lo que se recuerda, pues aseguran haber sido testigos de cómo se besaron la cantante y el futbolista por aquella época en la que Shakira era tan solo un rumor, al ritmo del ‘Waka, waka’. Según el citado medio, la también actriz tuvo un breve romance con el jugador blaugrana, aunque no superó la decisiva prueba del tiempo. Pero, lo curioso viene ahora, cuando Yola ha sido preguntada de forma inesperada sobre esto y su reacción ha dado mucho juego en las redes sociales. Hay opiniones encontradas.

“No te lo voy a negar, esto me ha sorprendido mucho y no sé qué decirte”, respondía Yola Berrocal al ser preguntada directamente sobre su pasado con Gerard Piqué. “Lo que pasa es que nunca he hablado de estos temas. De mi vida privada sí que he hablado. ¿Pero de esto? No, jamás”, mantenía a ‘LOC’, tratando de echar balones fuera y jugar al despiste, aunque parece que disfrutando por el resurgir de esta vieja historia: “Mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? Vale, si hay gente que me vio, que lo cuenten ellos. Yo no confirmo ni desmiento. Nada”, se cierra en banda, sin entrar en valorar la veracidad o no de las informaciones, pero acrecentando con ello el interés por saber qué sucedió entre ellos.

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía La Razón Gtres

En principio, ninguno de ellos tendría que rendir cuentas con nadie, pues en la fecha en la que se estima que sucedió lo suyo estarían solteros. Ahora bien, Yola Berrocal ni confirma ni desmiente que haya tenido sus más o sus menos con Gerard Piqué, cediendo a terceros a que cuenten lo que vieron. Por su parte, él guarda perpetuo silencio y si mucho le costó reconocer lo suyo con Clara Chía, de la que ahora presume sin problema alguno, difícilmente se pronunciará sobre la cantante que ha triunfado en los realities patrios.