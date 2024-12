Indignación y polémica con el Balón de Oro africano: "A Achraf le pasó lo mismo que a Vinicius"

El Balón de Oro africano también tuvo polémica y recordó, en muchos momentos al europeo. Y es que, el gran favorito era Achraf. El lateral del PSG fue clave para el buen papel que tuvo Marruecos en los Juegos Olímpicos. Además, la gala se celebraba en Marruecos y todo el mundo le daba como ganador. La sorpresa saltaba cuando finalmente era Ademola Lookman, a sus 27 años, el galardonado con el prestigioso Balón de Oro Africano. "A Achraf le pasó lo mismo que a Vinicius", decían indignados muchos seguidores de Marruecos.

Si es cierto que el 2024 de Lookman fue para enmarcar. Su hat-trick en la final de la Europa League, donde destrozó al Bayer Leverkusen, fue uno de los momentos culminantes de su temporada. Esa actuación no solo fue clave para que Atalanta se coronara en el torneo, sino que también le valió un puesto en el Equipo de la Temporada de la UEFA Europa League. El nigeriano fue nombrado Jugador del Año en Atalanta, un club que ha visto en él a su máximo goleador y líder indiscutible.

Hasta el momento, Lookman lleva 21 goles y 41 asistencias en 2024, un registro impresionante que lo ha convertido en uno de los jugadores más decisivos de Europa. Su versatilidad y capacidad para marcar goles lo han hecho fundamental en el esquema de Atalanta, y ahora, con la Serie A al alcance, Lookman tiene en sus manos la oportunidad de llevar a su equipo a lo más alto de Italia. Su gran temporada ha sido un reflejo del trabajo y la dedicación de un jugador que, a base de esfuerzo, ha conseguido dejar atrás su pasado en equipos que no supieron explotarlo correctamente.

El propio Lookman se mostró emocionado y agradecido por este galardón, que llega en un momento clave de su carrera. "Quiero agradecer a los presidentes, clubes y afición por el apoyo que me han brindado. Para mí este premio es una bendición, para mí, para mi familia, para mi selección: ser reconocido como el mejor jugador africano es algo increíble, estoy muy orgulloso", declaró el jugador tras recibir el Balón de Oro Africano. Además, el nigeriano aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los jóvenes que siguen su carrera: "En cuatro años mi mundo ha cambiado. Quiero decirles a los niños y a las personas que me están mirando que no se desanimen, que superen sus miedos y puedan seguir volando".