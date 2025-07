Javier González Fraga, el arquitecto de "Sonic JGF" que brilló en Casas Novas

En paralelo al Campeonato de Europa Absoluto de Salto celebrado en Casas Novas se disputó un CSI 3* en las instalaciones coruñesas. En él, Javier González Fraga, "Fino" en el mundo hípico, firmó con "Sonic JGF" un cuarto puesto en el Gran Premio Porsche a 1,55.

"Fino", además de ser el jinete que monta a "Sonic JFG", es su criador, su veterinario… el arquitecto completo de un caballo que representa el mejor ejemplo del potencial de la cría nacional. "Soy veterinario de carrera. Ya desde pequeño entendí que para ser bueno en este deporte es fundamental tener buenos caballos. Mis padres eran funcionarios, en mi casa nunca faltó nada, pero tener un caballo es un esfuerzo grande para una familia normal. Me considero un privilegiado por haber podido tener uno de pequeño", comenta el gallego a LA RAZÓN.

Al acabar la prueba con la cuarta plaza, "Fino" no pudo ocultar la emoción. "Durante la competición intentas mantener los sentimientos controlados y estar concentrado, pero una vez finalizada afloran muchos sentimientos, sobre todo si ves disfrutar a toda la gente de tu entorno", afirma un jinete que competía en casa.

"Sonic JGF" es un caballo CDE de nueve años e hijo de "Diamant de Semilly" y "Sonora". Se trata de un proyecto personal y profesional de Javier González Fraga. "Que mi compañero sea un caballo criado por mí es un sentimiento especial, es como poder competir con tu hijo. No sólo soy su criador, también soy el veterinario que inseminó a su madre para que naciera", relata.

Cuando "Fino" comenzó a criar, el contexto que lo rodeaba era muy distinto: "No tenía dinero para invertir en buenos sementales. De hecho, los primeros hijos de ''Sonora'', la madre de ''Sonic'', son con ''Conquistador'', un semental no contrastado que tenía en ese momento. No estaba en posición de elegir, inseminaba con lo que podía".

Todo cambió con "Sonic": "Es el primer nacimiento que tuve de un semental contrastado como ''Diamant de Semilly''. Puse toda mi ilusión y fe desde que inseminé a la madre y lo traté como si fuera una estrella desde el día que nació". El caballo no tardó en demostrar que tenía algo especial desde que empezó a saltar con cuatro años. Ahora es uno de los mejores caballos nacionales del momento. "El caballo siempre fue muy fácil de montar: buena sangre, mucho equilibrio y fuerza, además de ser muy rápido de una forma natural. Cuando empezó a saltar hacía derribos, pero siempre confié en que aprendería. Pienso que los caballos son como las personas: obvio que deben tener capacidad, pero no es suficiente. Tienen que querer hacerlo, y ''Sonic'' siempre quiere".

"El caballo compagina su carrera deportiva con la de semental, vive en la yeguada y no sólo la competición es importante. Creo que es un semental muy versátil, apropiado para muchos tipos de yeguas. Estoy convencido de que va a tener muy buena producción y que dará caballos que los va a poder montar todo el mundo. Para mí, esa es una cualidad importantísima en un semental", asegura.

"El tiempo dirá si es o no un caballo olímpico. Son muchos factores los que se tienen que alinear. Yo tengo toda mi fe puesta en él, pero no soy objetivo. Es como preguntarle a un padre qué espera de sus hijos", afirma. Fraga no duda al defender el valor del CDE: "España dispone de regiones muy propicias para la cría de caballos y, desde luego, un CDE puede estar a la altura de cualquier otro".

La vida de "Fino" es una coreografía diaria entre la finca, el deporte, la formación y la familia: "Me levanto muy temprano todos los días y paso bastante tiempo en la oficina pensando y planificando. Intento hacer deporte, además de montar a caballo, algo de bicicleta y de yoga. Durante la primavera hay mucho trabajo con las inseminaciones, las transferencias de embriones y los partos. Es muy intenso y hay bastantes imprevistos. No es fácil planificar tu día a día en esa época y me es muy difícil hacer concursos o simplemente salir de la finca. También tengo algunos alumnos y me ilusiona mucho enseñar y pasar tiempo con mis hijas, que parece que les gusta esto. Mi propósito es ayudar a la gente en lo que pueda. Tenemos una escuela de equitación y un centro de reproducción donde siempre intentamos dar el mejor servicio posible a los clientes", concluye.