Jon Rahm se apunta a la pelea por el Open de España

La cara de Jon Rahm era mucho más alegre al terminar su segundo recorrido en el Open de España 2025. No tenía nada que ver su gesto con el del primer día y lo mismo sucedió con su juego, mucho más suelto y eficaz que en el estreno.

Ya no había viento y el vasco encontró las calles con facilidad, algo que es vital en el Club de Campo Villa de Madrid. Otra historia fue lo que sucedió con el putt, golpe con el que Jon estrelló en el palo varias opciones de birdie que le hubieran dejado mucho más cerquita del liderato. «He jugado muy bien, la verdad es que me he sentido muy cómodo, con grandes golpes, un poco de suerte cuando hacía falta y la única pena es que no ha sido un día muy bueno en los greens, la verdad que ha sido bastante frustrante», contaba en Movistar nada más llegar a la casa club. «No sé cuáles de ellos he fallado por culpa mía, cuáles por leerlos mal, y cuáles por mala suerte, pero tener tantas ocasiones y y fallar tantas seguidas duele», confirmaba sin perder de vista que el día había sido muy bueno para él.

Firmó un -5 para un -4 en el total, que le coloca a cinco golpes del líder en solitario, que es Marco Penge con -9.

No se va a ganar este Open de Madrid con un -20, no va a hacer falta tanto, porque los greens no están siendo precisamente agradables y no regalan nada. El corte se fijó en el par, lo que confirma que está todo muy apretado y que el fin de semana va a ser muy largo.

Rahm se ha metido en la pelea y va a buscar su cuarto título del Open de España para superar a Seve Ballesteros. El que no va a poder defender su corona es Ángel Hidalgo, que tras aguantar a Jon en el desempate de 2024, ayer se despidió con +3 y unas molestias en la rodilla que mermaron su juego. Tampoco pudo continuar Shane Lowry, el héroe de la última Ryder y que tuvo un putt para birdie en el 18 para quedarse el fin de semana, pero no entró. El mejor español es el joven Ángel Ayora (-6).