Jorge Martín no perdona al Sprint y se acerca a Bagnaia en el Mundial

Jorge Martín sigue empeñado en recuperar ese liderato del Mundial de MotoGP que sólo pudo saborear durante 24 horas. Fue un suspiro porque falló en Indonesia con su caída en la carrera larga y después todo se le complicó un poco más con su error de cálculo con el neumático blando en Australia. Con esos dos regalos, Bagnaia se disparó hasta los 27 puntos de ventaja, que ahora vuelven a ser 18 porque "Martinator" no está dispuesto a rendirse.

No hay ninguna discusión sobre quién es el piloto más rápido ahora mismo y es el del Pramac Ducati, como demostró en Tailandia en un sábado descomunal. Se hizo con la "pole position" con un tiempo de récord, y después, en el Sprint, ganó a lo grande, dominando todas las vueltas, haciendo el giro más rápido y entrando en meta con la ventaja suficiente para no tener que sufrir ni arriesgar. Se notó que ha aprendido del error de Indonesia, porque tiró fuerte pero no a lo loco y él mismo lo explicaba después. "He tratado de guardar un poco de goma al principio, y después tiré más fuerte hasta el 1,9. Luego me he dedicado a guardar fuerzas para el domingo", comentaba Martín en DAZN, que mantuvo su estilo agresivo, sin dejar ni una miga al resto, pero sin cometer errores ni hacer alardes innecesarios.

Era su séptima victoria del curso en dieciséis carreras al Sprint. Se impuso en Francia y Alemania y ahora lleva cinco sábados consecutivos colgándose la medalla de oro: San Marino, India, Japón, Indonesia y Tailandia. Podría tener una más, pero en Australia el mal tiempo no permitió que los pilotos saltaran a pista. Una pena, porque podría estar un poco más cerca, pero eso, como pensar en que no hubiera cometido esos dos errores, es hacer motociclismo ficción y no lleva a ningún lado.

La realidad es que vuelve a estar a 18 puntos después de los doce del Sprint tailandés, que le permitió recuperar 9 respecto a Bagnaia, que sólo pudo ser séptimo y sumar tres después de unas vueltas de sufrimiento. No pudo empezar bien el italiano, que quedó en el medio del grupo con el riesgo que eso supone. Fue de menos a más y después de una pelea con Álex Márquez y Zarco se colocó en ese séptimo puesto que iba a ser el definitivo. Pudo arañar un punto más ante Bezzecchi, pero era demasiado riesgo para tan poco botín.