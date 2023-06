José María García explota contra Juanma Castaño: "Soplapitos"

José María Garcíadejó que en su documental de Movistar todo el mundo dijese lo que quisiera. También Juanma Castaño. Lo que no significaba que eso le gustase o, sobre todo, que no fuese a responder. A pesar de los años lejos del micrófono y que ya tiene una edad, José María García no ha cambiado nada y si encuentra un objetivo, no se olvida fácilmente de él. Durante esta gira de promoción del documental, García ha ido repitiendo más o menos los mismos temas: las dos noticias que no dio y sus años como líder indiscutible de la radio deportiva o más, de la radio en general. Y además, suele, en casi todas las entrevistas, cargar contra Juanma Castaño, el periodista de la Cope. Pero con Nieves Herrero, en Onda Madrid, ha saltado un escalón. "Es muy duro escuchar algunas cosas que son mentira, que yo sé que son mentira, y que nosotros les hemos dejado decir eso, que es absolutamente falso. Hay un soplapitos en la COPE, que me duele mucho porque es asturiano y en Gijón un bien día fui a algo y él estaba allí también y me dijo que él era periodista por mí, porque me había seguido y ahora ha dicho de mi pestes", ha asegurado.

Antes García decía que se encontraba muy feliz: "Ahora soy el hombre más feliz y dichoso del mundo. He aprendido periodismo en todos los lados de mi vida, esta profesión es preciosa y muy bonita", decía.

Pero no se olvidaba de quien se ha convertido en su rival estos días. Lo tiene entre ceja y ceja y guarda una serie de adjetivos para él: "Y está molesto, yo supongo que es que está molesto porque yo soy crítico. Y aunque sea asturiano, pues él es un mediano periodista que puede algún día llegar, pero claro no se puede hacer todo. No se puede hacer radio y televisión y además a la misma hora. ¿Por qué? Porque estás engañando a las dos partes", continuaba, haciendo referencia a que Juanma Castaño ganó el programa de cocina Masterchef mientras presentaba el programa de deportes nocturno de la Cope. Eso es algo que revienta a García, que se dedique a hacer las dos cosas, es algo que no entiende y que el reprocha cada vez que le preguntan. Puede que ni haga falta que le pregunten: "Hay mucha, mucha diferencia. No se puede querer informar de deportes y poder destacar en deportes, tiene condiciones para dentro de cuatro o cinco años ser un buen tío, pero no repartiendo la información deportiva con la cocina", seguía sin decir el nombre hasta que lo dijo: "Es Juanma Castaño".

Nieves Herrero ya lo sabía, claro: "Ya, ya, ya sé a quién te referías”, le contestó la famosa periodista. Aún tenía García algo más que decir respecto a Juanma Castaño. No había terminado con su mensaje: "Que se ha hecho un cocinillas. Pero es que es una pena porque yo durante muchísimos años he demostrado a todos mis trabajadores y a los de fuera, que no vale todo”.

Por su parte, Castaño ya contestó una vez y ahora mantiene silencio ante los continuos ataques de García.