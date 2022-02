Así desfiló España en la ceremonia inaugural de los Juegos de Pekín, con gesto de Mirambell por el día contra el cáncer (vídeo)

FOTO: Jae C. Hong

Sonaba de fondo la música de “La Traviata”, la ópera de Giuseppe Verdi, en el espectacular Nido de Pájaro de Pekín cuando le tocó el turno a España de desfilar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno. Y lo hicieron así:

De la delegación de 14 deportistas españoles sólo acudieron siete, más algunos miembros del cuerpo técnico. Para algunos como Lucas Eguibar eran cuatro horas de viaje más la ceremonia más otras cuatro de vuelta, con el peligro del covid pululando, así que la lógica le decía que era mejor no ir. Al frente estaban los abanderados Ander Mirambell y Queralt Castellet y en las agradas había un poco de público, que acudió con invitación y bajo unas medidas muy estrictas. No se han vendido entradas ni se hará para las competiciones. “Desfilaremos con estilo, arte, pasión, ilusión... Son cuatro manos y una bandera”, decía Ander. “No lo hemos hablado, pero puede salir algo espectacular”, aseguraba Queralt. La diferencia de estatura era evidente, dos cabezas, pero llevaron bien el ritmo e incluso pegaron un par de vueltas toreras. En la grada saludaba Juan Antonio Samaranch Salisachs, miembro español de Comité Olímpico Internacional, y el esquiador Javi Lliso hacía el gesto del corazón con la mano. Ander Mirambell tuvo un recuerdo también porque la ceremonia coincidió con el Día Mundial contra el Cáncer, enfermedad de la que falleció su madre en 2018. “Será un bonito día para que la gente se acuerde de los que no están, como hago yo, y los que están luchando contra el cáncer, que es muy duro, y les mando un abrazo”, había dicho Mirambell.

😍 ¡Qué grande @AnderSkeleton!



👏 ¡En uno de los momentos más especiales de su vida deportiva, tiene un recuerdo para los niños de @criscancer! pic.twitter.com/baChao5eCo — José Rodríguez (@jrodriguez_89) February 4, 2022

Comienzan unos Juegos que durarán hasta el 20 de febrero, y lo hacen con alguna polémica, con sospechas de varios países de que puede haber ataques cibernéticos e incluso espionaje del gobierno chino en los dispositivos electrónicos al descargar las App oficiales, de ahí que algunos países hayan recomendado a los deportistas usar móviles desechables; con el problema añadido de que toda la nieve será artificial; con el boicot de varios países a China y con la pandemia marcándolo todo, ya que se ha montado una burbuja espectacular de unas 60.000 personas, incluidos los deportistas que apenas podrán salir de sus habitaciones más que para entrenar y competir, con transportes especiales y particulares y sin contacto con la población. De los 14 representantes españoles, los que más opciones de medalla tienen son la abaderada Queralt Castellet en snowboard halfpipe y Lucas Eguibar en Snowboard cross.

España ha conseguido cuatro medallas en la historia de los Juegos de invierno: el oro de Paco Fernández Ochoa en Sapporo 1976, el bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992, y los bronces de Regino Hernández en snowboard cross y Javier Fernández en patinaje artístico en Pyeongchang 2018.

Participación española en Pekín 2022

Ander Mirambell (skeleton), Laura Barquero y Marco Zandron (patinaje artístico), Adrián Díaz y Olivia Smart (danza sobre hielo); Joaquim Salarich, Adur Etxezarreta y Nuria Pau (esquí alpino), Javier Lliso y Thibault Magnin (freestyle), Imanol Rojo y Jaume Pueyo (esquí de fondo), Ander Eguibar (snowboardcross) y Queralt Castellet (snowboard-halfpipe).