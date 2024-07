Alcaraz - Safiullin, en directo hoy: resultado, marcador y mejores jugadas del tenis de los JJOO de París 2024

Safiullin es uno de los atletas rusos que compiten como independientes en los Juegos Olímpicos. Esto significa que cumple con ciertas condiciones estrictas: no ha apoyado activa ni pasivamente la agresión de Rusia a Ucrania, cumple con los requisitos deportivos para estar en los Juegos y no está involucrado en los casos de dopaje de estado rusos que han afectado al deporte durante más de una década. Debido a estas condiciones, compite sin la bandera de Rusia y no desfiló en la ceremonia inaugural.