La dura decisión de la italiana Angela Carini tras su polémico combate ante Khelif: "Digo adiós al boxeo"

Ha sido sin duda la mayor polémica de estos juegos y sus consecuencias son dramáticas. La boxeadora olímpica Imane Khelif obtuvo una victoria el jueves contra su oponente Angela Carini, quien abandonó su pelea entre lágrimas después de 47 segundos. Un abandono que provocó un sonoro escándalo en París. Tras el duro golpe, la italiana tira la toalla y anuncia su adiós al boxeo.

Cabe recordar que Khelif fue descalificada previamente de un campeonato mundial femenino por tener “cromosomas XY” y ahora la indignación es tal que muchas boxeadoras ya se están planteando retirarse si el COI no da marcha atrás en su decisión de permitirle competir. La argenlina fue apartada de los Mundiales de Boxeo de 2023 por no haber superado un test de género, que determinó que tenía "ventajas competitivas sobre otras competidores femeninas".

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos nada más terminar el combate.

Pero los dos brutales derechazos de la argelina no solo dejaron heridas en su cuerpo sino que acabaron con sus ganas de seguir peleando. Rota, aunque orgullosa de sí misma, anuncia un abandono que va más allá de los Juegos. "Digo adiós al boxeo", afirma la italiana en una entrevista con el diario italiano La Stampa en la que analiza los motivos por los cuales decidió abandonar la pelea y despedirse del deporte.

"Ya no tenía ganas..."

"Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta", explicó Carini y expresó que su dolor al finalizar el combate fue debido a la frustración y dolor físico. La italiana comentó que al subirse al ring pensó en su padre y en todos los esfuerzos que la llevaron hasta ese momento pero recalcó que se arrepintió de no haber saludado a su oponente tras la pelea: "Cometí un error al no saludarla, salí del ring con rabia pero no hacia mi oponente".

"Soy una luchadora y alguien que nunca se detiene ante el dolor. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante. Me duele muchísimo la nariz. Tengo el corazón partido. Soy una luchadora, mi padre me enseñó a ser una guerrera. Entro al ring con sangre en los ojos” añadió.

Aún así se mostró orgullosa tras su abandono: “Estoy muy desmoralizada. Fui una gran mujer al decir que no, una gran mujer. Esto para mí no es una derrota. No perdí, simplemente me entregué con madurez”.

Carini se mostró firme en expresar el análisis personal que realizó luego de pelear, pero dejó muy en claro su posición de permanecer fuera de las polémicas sobre la boxeadora Imane Khelif. "Quería sacar todo de mí, independientemente de la persona que tenía delante. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces", concluyó.

Otras retiradas

Su caso, sin embrago no es único. Otras deportistas también decidieron tirar la toalla por la superioridad física de sus oponentes. El pasado año, la ex campeona Hannah Arensman abandonó el ciclismo después de que una rival trans le arrebatará un lugar en el podio.

"Me he sentido profundamente enfadada, decepcionada, ignorada y humillada por el hecho de que los legisladores de los deportes femeninos no consideren necesario proteger el deporte femenino para garantizar una competición justa para las mujeres. Mi hermana y mi familia sollozaron al ver a un hombre terminar frente a mí, después de haber presenciado varias interacciones físicas con él durante la carrera. No es justo" declaró.