El jugador revelación del Girona al que espera el Real Madrid

Si el Girona es sin ninguna duda el equipo revelación de la temporada, uno de los futbolistas que más está sorprendiendo por su crecimiento es Miguel Gutiérrez. El ex canterano del Real Madrid es el lateral izquierdo indiscutible del segundo clasificado de la Liga, aunque su influencia en el juego de los de Míchel va mucho más allá. Su rol es una mezcla de lateral e interior que hace mucho daño a los rivales, y si no, que se lo pregunten al Barcelona, literalmente masacrado por Miguel en el partido de Montjuïc, donde completó su gran actuación, indetectable para la defensa azulgrana, con un golazo con la pierna izquierda, el único que ha anotado hasta ahora. Lo de marcar se lo deja a Dovbyk, pero en el resto de apartados estadísticos el madrileño está muy arriba. Es el futbolista más utilizado por Míchel por delante de dos piezas fundamentales como Daley Blind y Savinho. Ha jugado como titular 22 partidos de Liga (de 23 posibles) y 21 de ellos los disputó completos. Acumula 2.293 minutos esta temporada, distribuidos en 27 encuentros, cinco de ellos de Copa del Rey, donde solo una vez empezó desde el banquillo. Ha marcado un gol, el citado ante el Barça y ha repartido cinco asistencias. Se trata de un defensa de largo recorrido, que no tiene problemas en defensa pero se incorpora al ataque con bastante calidad. Sus «bananas» desde el costado izquierdo convencieron a Zinedine Zidane, que le hizo debutar con el Real Madrid. Diez partidos pudo jugar con el primer equipo blanco en dos cursos, uno con el técnico francés, donde apareció en seis ocasiones, y el otro con Ancelotti, que le concedió solo cuatro encuentros.

En el verano de 2022 fue traspasado al Girona a cambio de cinco millones de euros por la mitad de sus derechos, ya que el otro 50 por ciento se lo guardó el Real Madrid, convencido de la progresión que podía tener. «Todos los jugadores que están en esta situación están siendo visionados y evaluados. Miguel ha progresado mucho. Le ha venido muy bien esta experiencia con el Girona, está aportando mucho, jugando muy bien, es un jugador importante en el equipo. En verano tomaremos una decisión, junto al Girona y al jugador, claro», confirmaba Ancelotti, que lo puede recuperar en junio por 8 millones. Este invierno ha sonado para varios grandes de Europa, incluso se dijo que el Bayern lo quería para sustituir a Alphonso Davies, uno de los futuribles para el lateral izquierdo del Real Madrid. Él ha preferido seguir en Girona porque le gustaría regresar al Bernabéu como ya hicieron Lucas Vázquez o Carvajal. Este sábado visita por segunda vez la que fue su casa con muchas ganas de mostrarse ante el que puede ser su público en el futuro.