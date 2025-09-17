¿Jugará la Selección Española en el Mundial 2026 si participa Israel? Esta es la previsión de los expertos

España parece encarrilar su clasificación para el Mundial de 2026. Tras las victorias ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), la Selección Española de Fútbol suma seis puntos, lo que le coloca como líder en solitario del grupo E.

Salvo sorpresa, España estará presente en América para disputar una nueva Copa del Mundo, en busca de colocar una estrella más en la camiseta. Sin embargo, España podría no disputar el torneo a pesar de lograr el pase.

Y es que en los últimos días, un tema de ámbito internacional ha dado que hablar. La guerra entre Israel y Palestina continúa siendo uno de los grandes problemas a nivel mundial, generando tensiones políticas y siendo tema de debate constantemente.

Dada la gran repercusión que existe sobre ello, muchos países han comenzado a tomar medidas con el objetivo de frenar lo que está sucediendo en Gaza. Y es que el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado recientemente retirar a España de Eurovisión si Israel no es expulsada de la edición de 2026.

Ante esta medida, muchos han comenzado a preguntarse si es posible que la Selección Española de Fútbol no participe en el próximo Mundial. Las dudas han sido protagonistas, y el Gobierno ha dejado en el aire la respuesta.

¿Podría España retirarse del Mundial de Fútbol de 2026?

A partir de la intención del Gobierno de retirarse de Eurovisión si Israel se mantiene presente, han comenzado a surgir dudas sobre si el Ejecutivo puede hacer lo mismo en competiciones deportivas. Lo cierto es que todo depende de si se trata de competiciones internacionales en las que intervengan las diferentes selecciones nacionales.

En este caso, el Gobierno sí podría intervenir a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), impidiendo que el equipo español intervenga. Desde Administrativando Abogados señalan que el Gobierno tiene la potestad de decidir si la Selección Masculina de Fútbol participa en el Mundial: "Sí que puede impedir si se aprecia que no concurre los requisitos legales o puede comprometer la política exterior española", confirma el abogado Antonio Benítez.

Patxi López pone en duda la participación de España: "Lo valoraremos"

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, afirmó ayer que "en su momento" se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel. En una rueda de prensa en el Congreso, llamó a todas las sociedades deportivas a "excluir" a Israel de las competiciones como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania.

Además, subrayó que desde el Gobierno van a solicitar a quien decida sobre la participación de los países en las competiciones que veten a Israel: "Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", insistía al referirse a si reclamarán que España se descuelgue del Mundial de Fútbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Pilar Alegría deja en el aire la decisión

Por su parte, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, se negó este lunes a aclarar si España acudiría al Mundial de 2026 en caso de que Israel mantenga su plaza. "Todavía no sabemos cuáles serán los equipos que participarán, no adelantemos pantallas", respondió la ministra, "lo que queremos es instar a las organizaciones internacionales a que adopten una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con Rusia".

Además, Alegría ha señalado que el deporte no puede quedar aparte de lo que sucede en el mundo: "El deporte no puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real", en referencia a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza.

Sánchez evita responder a la pregunta

El tema ha sido tan comentado que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. En este caso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a retirar a España de algunas competiciones deportivas después de que RTVE decidiera este martes abandonar Eurovisión en el caso de que Israel participe.

"¿Va a retirar los equipos españoles de la liga de Eurobasket? ¿Y A la selección del Mundial?", ha preguntado Feijóo al presidente del Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha eludido a la pregunta definiendo lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio.

Todo depende de la clasificación de Israel

A pesar de que España tendría que tomar una decisión en el futuro, lo cierto es que todo este entramado depende de Israel. Y es que antes de valorar todos estos escenarios hay que esperar a si finalmente Israel consigue clasificar al Mundial de 2026.

La realidad es que en estos momentos la selección ocupa la tercera posición en su grupo, y posee pocas opciones de alcanzar una plaza directa, puesto que tan solo el primer clasificado logra el pase. Aun así, podría optar a una repesca, lo que mantiene abierta la posibilidad de su presencia en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por ello, habrá que esperar a lo que sucede en el grupo de clasificación para saber si España tiene que tomar una decisión.