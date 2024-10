Kroos desvela el motivo de su ausencia en las cenas del Real Madrid

Toni Kroos se retiró el pasado verano la Eurocopa con la Selección de Alemania. Pero eso no tapa que el centrocampista germano sea uno de los exfutbolistas más importantes de la historia del Real Madrid. El deportista rompe su silencio en el Diario Marca. "No hubo un momento en diez años en el que pensara en mancharme", aseguró.

El centrocampista alemán ex del Real Madrid confesó que no asistía a las cenas de equipo "porque no me gusta salir por la noche", declaró Kroos. "Fui en los primeros años un par de veces. Eres el nuevo y bueno, tampoco quieres llamar la atención. Pero luego ya... Mis compañeros ya me conocían muy bien y ellos sabían que no era una falta de respeto, solamente que no me gusta salir por la noche. A unos les gusta más, a otros menos... Yo les decía: 'Os quiero, de verdad, pero a vuestras cenas vais solos'. Y lo han entendido", desveló Kroos.

"Al final, cuando había cena ni me preguntaban, porque ya sabían la respuesta. Han sido compañeros espectaculares, con los que he compartido diez años y muchas cosas. Y con los últimos en venir también, como Jude, Aurelién o Camavinga. Son chicos muy buenos y los últimos años a nivel de vestuario han sido de los mejores. El vestuario es increíble", matizó Toni Kroos.

Kroos también se acordó de Fede Valverde "Yo a Fede le quiero como persona y como jugador. Hablando de fútbol, yo creo en él y por eso le di el número 8, porque creo que puede ser bueno para él. Él ahora en el Madrid tiene que tomar la responsabilidad de jugar y tomar los riesgos que yo tomaba en el campo. Le toca a él y creo que lo puede hacer. El club y todos le tienen que dar la confianza", alegó el exfutbolista.

El alemán también fue preguntado por cómo tomó esa decisión. "La verdad es que a mi mujer no fue difícil, porque fue una decisión conjunta. En casa no fue una sorpresa, porque estuvimos meses hablando de esto. Mi mujer estaba feliz por tenerme más en casa. A mi hijo mayor sí fue más difícil decírselo, porque yo sabía cómo disfrutaba viéndome por la tele y en el estadio. Él ha vivido muchas cosas, ¡ha estado en cuatro finales de Champions y como niño no lo va a olvidar! A mi hijo le ha costado, sí...

Y a mí me ha costado mucho decírselo a Carlo, porque él esperaba que yo siguiera y porque teníamos y tenemos una relación muy buena. Él fue mi primer entrenador aquí y no fue fácil decírselo, pero todo en la vida tiene un final", aseguró.