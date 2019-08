El PSG ha dicho “no” al Barcelona por la oferta por Neymar. Según el diario Le Parisien el plan azulgrana de una cesión ahora y pagar el año que viene no es aceptada por la entidad francesa, que quiere recibir dinero ya.

El plan del Barcelona era que el brasileño jugase ya este año en el equipo de Valverde, como cedido y que ya fuera la próxima temporada cuando se pagase una cantidad cercana a los 160 millones de euros. Pero, a eso, el PSG se niega.

Según el periódico francés, el problema principal es que el PSG no quiere ceder a Neymar, sino que pretende ya el traspaso, sin esperar al próximo año y además, aunque está dispuesto a hablar, no quiere aplazar la llegada de dinero.

En la entidad francesa pagaron 220 millones por Neymar y el objetivo es recuperar la mayor cantidad posible de lo invertido. Aunque saben que no es fácil. Parece ser que no se ha cerrado la operación y el club francés sí que estaría dispuesto a que entrasen otros jugadores con los que abaratar el precio.

El problema son los futbolistas: Coutinho ya no está; Semedo no quiere; Dembélé acaba de decir que no quiere marcharse y a Rakitic tampoco le hace gracia el intercambio.

Quedan dos semanas y en Barcelona se considera el primer paso, pero es complicado y más porque el Real Madrid está a la espera para entrar e intentar fichar a Neymar.

El PSG quiere dinero ya porque con el dinero conseguido por Neymar pretende hacer un fichaje para sustituirle. Se habla de Dybala y eso ha hecho que se abra la carta de la Juve. Pero el Barcelona sigue interesado y puede que haya otro intento.