La última oferta del Barcelona por Neymar

El último intento del Barcelona por Neymar ya ha empezado, pero el conjunto azulgrana quiere ir con cuidado y evitar el rechazo del PSG, según informa el periódico Sport. Según el diario, la oferta del Barcelona no va a ser cerrada, sino que quiere sentar unas propuestas para negociar, es decir, que quiere evitar el no rotundo con el que se ha ido encontrando todas las veces que lo ha intentado. Aunque ya no se cree que Dembélé pueda entrar en el trueque, lo van a intentar y si no, el precio variará según el PSG acepte el pago en uno o dos años. Si es en dos, será más alto. La carta con la que juega el Barcelona es que Neymar quiere volver a encontrarse con Messi.

Pero la actitud del PSG ha cambiado: El entrenador, Thomas Tuchel, ya había advertido que mientras no se clarifique su futuro el club le ha dejado al margen del plantel.

En los últimos días hay varios síntomas que indican que el PSG busca la manera de que se quede.

El más claro se vio anoche, cuando la grada estuvo ausente de mensajes en contra de Neymar, un contraste con el ambiente que se vivió hace dos semanas, cuando proliferaron las pancartas que pedían la salida del jugador más caro de la historia.

Los más claros estaban concentrados entonces en la tribuna Auteuil, que concentra a un grupo de ultras que la dirección del PSG permitió volver al estadio en octubre de 2016.

Desde entonces, ese grupo de aficionados actúa bajo la batuta del club y sus mensajes pasan antes por el palco.

Entre el "Neymar lárgate" del pasado día 11 hasta el silencio del último partido hay un cambio en la estrategia del club.