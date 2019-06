Laia Palau y la medalla mundialista en el frutero

En su décimo séptimo verano con la selección absoluta, Laia Palau busca su duodécima medalla. La capitana de España en el Eurobasket debutó en 2002 y su reto es alcanzar la mayoría de edad como internacional en los Juegos de Tokyo 2020. La búsqueda de la medalla número doce arrancó ante Ucrania y las once anteriores las tiene distribuidas en varios lugares. «La mayoría de las anteriores están en casa de mi madre en un cajón. La del Mundial del año pasado la tengo en el frutero de mi casa de Girona, en la bandejita que pones encima de la mesa donde acaban yendo todas las cosas... La puse allí porque así la veía todos los días y me ayudaba a recordar. Y no me extrañaría que hubiera alguna más en mi casa de Valencia».

La capitana ya tiene previstó qué hará cuando concluya el campeonato. Sus planes son variados empezando por una escapada con su querida furgoneta. «La Calista –en referencia a La Celestina– la tengo impoluta y revisada porque este año le he hecho una limpieza al tenerla a mano. Tengo unas enormes ganas de desaparecer, pero cada cosa a su tiempo. Lo que pasa es que este verano me lo he montado mal. Me he comprometido con campus, me voy a jugar a finales de agosto un partido entre Estados Unidos contra Resto del mundo en Albany, al lado de Nueva York, así que estaré liada. Sacaré la furgoneta lo justo. Tengo un par de bodas en Belgrado, que no podían ser en otro lado. Cuando más necesitaba desconectar... Lo que sí haré será cambiar la furgoneta por un barquito de unos amigos y en vez de carretera habrá olas».

Antes esperan en la primera fase Inglaterra (viernes a las 20:00 en Teledeporte) y Letonia (domingo, 17:30 en Teledeporte). El objetivo alcanzar los cruces en la primera fase para evitar el cruce previo a los cuartos de final.