El Barcelona podría hacer caja por Jordi Alba y lanzarse a por Gayà

La renovación de Leo Messi supondrá un desembolso de 200 millones de euros a la que el conjunto azulgrana deberá hacer frente durante los próximos 10 años. El Inter de Milán está muy interesado en Jordi Alba y el Barcelona podría verse tentado a vender al lateral de 32 años. De ser así se lanzaría a por José Luis Gayá.

Según ha trascendido, el Valencia no dejará salir al internacional español por menos de 30 millones de euros. Aún así, el Barcelona podría aprovechar el interés del club de Mestalla por Carles Aleñá, al que ha tasado en 8 millones, para hacerse con José Luis Gayà por un precio inferior. La buena relación existente entre Joan Laporta y Peter Lim también podría facilitar el desembarco del lateral del lateral de 26 años en el Camp Nou.

Gayà podría poner rumbo al Barcelona y Daniel Wass al Sporting

El centrocampista de 32 años podría dejar el conjunto che y no para regresar a Dinamarca sino para iniciar una nueva aventura en el Portugal. Y es que el Valencia, club con el que Daniel Wass tiene contrato hasta 2022, tendría ya un acuerdo con el Sporting para su traspaso. En Mestalla no quiere que el ex del Celta de Vigo abandone el equipo a coste cero el próximo verano y habrían dado el visto bueno a una oferta de 2 millones de euros. Habrá que ver si junto a él también sale José Luis Gayà, una venta que sería mucho más asequible para el Valencia.