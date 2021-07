Fútbol

El Granada piensa en un ex del Real Madrid para reforzar su zaga

Javi Sánchez, el central de 24 años por el que el Valladolid pagó 3 millones de euros al Real Madrid, podría cambiar de aires tras el descenso del conjunto vallisoletano. El último equipo en interesarse por el defensor ha sido el Granada, que busca futbolistas en su demarcación tras haber perdido a Nehuén Pérez y a Jesús Vallejo, que han regresado a Atlético y Real Madrid respectivamente tras su cesión.

El Real Valladolid quiere recuperar lo que pagó por Javi Sánchez, motivo por el que ha tasado a éste en 6 millones de euros. Y es que el Real Madrid todavía conserva el 50 por ciento de los derechos del zaguero, por lo que se embolsará la mitad de la cifra por la que sea traspasado. Según el diario AS, hasta 8 millones estaría dispuesto a pagar la Fiorentina. No obstante, en caso de que no se concretase su venta al equipo italiano, Javi Sánchez podría salir del Valladolid en calidad de cedido, y es ahí donde ganaría enteros la opción del Granada. También el Valencia y el Betis, como ya contamos en LAOTRALIGA, estarían dispuestos a ofrecer acomodo al central.

El Granada está intentando fichar a Javi Sánchez y a Loren Morón

Si bien el Granada ya ha cubierto la marcha de Roberto Soldado al Levante con el fichaje de Carlos Bacca, no descarta incorporar a un nuevo atacante a sus filas. Es por ello por lo que el cuadro nazarí ha solicitado al Celta de Vigo la cesión de Loren Morón. No obstante, el equipo andaluz sólo contempla su venta por lo que si el Granada quiere hacerse con sus servicios, deberá rascarse el bolsillo.