Nolito da calabazas al Granada por seguir en el Celta de Vigo

El cuadro nazarí sigue peinando el mercado en busca de un atacante que cubra la marcha de Roberto Soldado al Levante y Robert Moreno ha tratado de hacerse sin éxito con Nolito. Pese a la llegada de Franco Cervi, Nolito quiere cumplir el año de contrato que le resta con el Celta de Vigo, motivo por el que ha decidido declinar la oferta del Granada.

Así lo ha desvelado el diario AS, que señala que Nolito no quiere que se vean amenazados sus planes de integrarse dentro del club una vez que cuelgue las botas. Esto es algo a lo que se ha mostrado abierto Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, y otro de los motivos por los que no ha contemplado la oferta del Granada.

Ya el próximo verano, una vez que expire su contrato, si Nolito quiere seguir en activo escuchará al Granada o a cualquier otro pretendiente que esté dispuesto a ofrecerle acomodo siempre y cuando el Celta de Vigo no cuente con sus servicios.

Loren Morón, alternativa a Nolito para el Granada

Al igual que sucede con Nolito, el cuadro nazarí quiere aprovechar que Loren Morón no tiene garantizado un papel protagonista en el Betis para ofrecerle acomodo. Pese a ello, el conjunto verdiblanco no cederá al delantero de 27 años ni al Granada, ni al Alavés ni al Celta de Vigo, que también se han interesado por él.

Es más, el equipo celeste ya trató de hacerse con sus servicios durante el pasado mercado invernal. “Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí”, reconocía el propio Loren Morón.