El plan de Kameni para seguir jugando al fútbol en España

El guardameta camerunés Carlos Kameni, exjugador entre otros clubes de Espanyol y Málaga y campeón olímpico en Sídney 2000, es el jugador más veterano de la edición XXV de Sesiones AFE, iniciativa a la que acude con la ilusión de “tener una oportunidad” de nuevo en algún equipo.

Con 37 años, Idris Carlos Kameni es parte del grupo de jugadores que dirigirá Diego Tristán en la iniciativa del sindicato para futbolistas sin equipo, después de que un antiguo compañero le hablara de la posibilidad de hacerlo, tras haber entrenado últimamente con el Juventud Torremolinos después de una temporada sin club.

“Me llamó después de ver una entrevista mía y me dijo que existía la oportunidad de poder entrenar para que me vieran. Llamas a equipos y te hablan de tu edad y del tiempo que llevas sin jugar, pero sin saber cómo estás físicamente. No dudé un segundo y me apunté. Estoy bien de peso y con una buena base para afrontar los entrenamientos”, dijo.

Su objetivo estos días, en los que el equipo de Sesiones AFE jugará cuatro amistosos, es participar “no con el nombre Kameni, sino como un jugador más que quiere aprender durante estas dos semanas, pensando en tener una oportunidad en algún club, pero sabiendo que lo más importante es aprender cada día con la gente con la que voy a convivir”.

“Estoy deseando ponerme las botas, los guantes y trabajar con los compañeros”, dijo en declaraciones difundidas por AFE, en las que recordó que empezó a jugar al fútbol “como todos los niños africanos, en la calle, descalzo” y que cuando “no había pelota jugaba con papel enrollado en una bolsa de plástico”.

También rememoró la medalla de oro que con 16 años ganó con Camerún a España en Sídney 2000 y de la que también habló recientemente con Raúl Tamudo, excompañero en el Espanyol y finalista en aquellos Juegos con la selección española.

Mundialista con su país en Sudáfrica 2010 y jugador de clubes franceses y del Fenerbahce turco en su última etapa, Kameni aseguró que se “exige más cada día para poder” mantenerse y que se fija en todos los porteros, “desde los veteranos hasta los más jóvenes”.

“Yo he entrenado con el Juventud Torremolinos y le he dicho a César, uno de sus porteros, que de él también aprendía. Flipaban al verme entrenar con las mismas ganas. A veces, en campo de hierba artificial; otras, en tierra. Mi nombre lo he labrado en el campo con mucho trabajo, y a mí no me lo van a quitar. Pero eso lo dejo a un lado y cuando toca entrenar lo hago como si yo no fuera nadie, algo que considero clave”, afirmó.