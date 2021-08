El Rayo Vallecano quiere a Lucas Pérez

Fútbol

Tras ser suplente frente al Real Madrid por decisión técnica, el Alavés estaría abierto a escuchar ofertas por el atacante de 32 años. Esto es algo que querría aprovechar el Rayo Vallecano para volver a intentar el fichaje de Lucas Pérez

Aunque regresar al conjunto franjirrojo sería una opción atractiva para el gallego, el Alavés prefiere no reforzar a un rival directo como es el Rayo Vallecano. Así pues, Lucas Pérez podría recalar en el Fenerbahçe, que también está tras sus pasos.

Las palabras de Calleja sobre la suplencia de Lucas Pérez

El técnico de los vascos apuntó que no tiró de Lucas Pérez por nada que no fuese una decisión para este partido. También fue preguntado por las declaraciones de Joselu tras el encuentro con cierto malestar con el club por unas promesas incumplidas.

“No sé lo que han hablado Joselu y el club, no sé las promesas que se habrán hecho. Yo he hablado con Joselu y a mí me interesa que juegue como ha jugado hoy, que esté con el equipo como está, que lo dé todo por el Alavés el tiempo que se quede aquí y que nos ayude. Yo le veo entrenar bien y ha hecho un gran partido, va a ayudarnos mucho esta temporada”, terminó.

Las alternativas del Rayo Vallecano a Lucas Vázquez

Martín Presa se ha desplazado recientemente a Valladolid para negociar personalmente con Miguel de la Fuente. Tras su paso por el Leganés, el delantero de 21 años se encuentra actualmente sin equipo y vería con buenos ojos tener una oportunidad en Primera División de la mano del Rayo Vallecano. Desde Valladolid, otro atacante que podría recalar en el conjunto franjirrojo, siempre y cuando no logre hacerse con Lucas Pérez, es Sergi Guardiola.