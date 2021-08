La reacción de Pedrerol al ver los resultados de la encuesta sobre si debe dimitir

Deportes

El periodista ha regresado de vacaciones dispuesto a someterse al veredicto de la audiencia, a la que no quiere fallar. Tras decir el pasado 12 de noviembre que dimitiría si Sergio Ramos se iba del Real Madrid y si Leo Messi se iba del Barcelona, Josep Pedrerol ha preguntado en Twitter si lo hacía o no.

Noticias relacionadas Televisión. Cristina Pedroche vaticina quién ganará LaLiga

Pese a que en dicha red social son más habituales los comentarios críticos que las muestras de amor, por no decir que esto último es un ‘rara avis’, son muchos los usuarios que han querido mostrar su apoyo al presentador. Aún así, un 52,8 por ciento de los participantes creen que Josep Pedrerol debería dimitir. Obviamente, dentro de este portentaje se encuentran la legión de ‘haters’ que todo personaje público tiene; y por qué no decirlo, periodistas de la competencia que no tienen en buena estima al catalán.

Para evitar que el voto de estos se impusiera, son muchos los que han votado para que Josep Pedrerol no dimita. Tantos que la encuesta ha batido el récord de participación de la historia de El Chiringuito con más de 170.000 votos. “Yo tenía la decisión tomada, pero ahora podría cambiar de opinión. Hasta mañana”, decía Josep Pedrerol tras conocerse el veredicto de la audiencia.

🗣️ "Tenía la DECISIÓN TOMADA, pero ahora PODRÍA CAMBIAR de OPINIÓN."



😬 Las palabras de @jpedrerol tras ver la encuesta sobre su DIMISIÓN. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/r9qCJdcnh5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

El día que Josep Pedrerol amenazó con la dimisión

El 12 de noviembre de 2020, a falta de dos meses para que tanto Sergio Ramos como Leo Messi fueran libres para negociar con otros equipos, Josep Pedrerol estaba convencido de que al menos uno, si no los dos, terminarían renovando. Tan convencido estaba que en un antológico editorial amenazó con la dimisión si no era así.