Abel Ruiz se ofrece para volver al Valencia

Fútbol

El buen hacer del delantero de 21 años en el Braga no ha pasado desapercibido para Luis Enrique. Abel Ruiz ha debutado con la Selección frente a Georgia y afronta el futuro con optimismo. Dicho futuro podría pasar por regresar al Valencia, club al que no ha cerrado la puerta.

Cuestionado por si le gustaría volver al conjunto che, el atacante ha señalado: “Por supuesto, siempre lo he dicho, el Valencia es una puerta que nunca se puede cerrar, es un club que quiero, que disfruté mucho desde los 6 años a los 12 estuve aquí, ojalá poder volver allí y estar con los míos”. “Es un club que quiero mucho, de mi ciudad y le tengo mucho aprecio”, ha añadido Abel Ruiz en una entrevista en Superdeporte.

Abel Ruiz está sobre la mesa, Arambarri sigue siendo una opción para el Valencia

A falta de ver cómo se toma el Valencia el ofrecimiento de Abel Ruiz, el que sigue en la agenda de la dirección deportiva es Mauro Arambarri. José Bordalás ha conseguido que el club de Mestalla hiciera un esfuerzo por Marcos André. No que el Valencia hiciera lo propio por Mauro Arambarri, lo que es entendible ya que sacar a éste del Getafe implicaba un esfuerzo aún mayor. No obstante, el conjunto che no ha renunciado a su fichaje.

“Hemos conseguido cubrir la mayor parte de las necesidades que precisábamos, aunque nos ha faltado rematar alguna cosa. El mercado ha sido complicado y no ha podido ser. Quizá los jugadores que necesitábamos y queríamos no hemos podido traerlos en esas posiciones. Han llegado cinco caras nuevas y seguro que nos van a ayudar. Toca trabajar con estos magníficos jugadores”, señalaba Bordalás.