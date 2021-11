La respuesta, que no ha agradado a Dani Ceballos, del Betis a sus guiños

Deportes

Aunque el centrocampista del Real Madrid se ha mostrado abierto en más de una ocasión a regresar al equipo andaluz, el conjunto verdiblanco no contempla su vuelta a corto plazo. Así lo ha confirmado Ángel Haro, presidente del Betis, al ser cuestionado por Dani Ceballos.

“No se contempla baja alguna ni para que pueda entrar Ceballos ni para que venga un central”, manifestaba en la Cadena SER. “Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos como ya hemos dicho. Ahora no tenemos fichas libres y creo que el verano será un buen momento para volver a hablar”, añadía Ángel Haro.

Cabe señalar que Dani Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023, por lo que el cuadro merengue buscará hacer caja por él el próximo verano. Sus pretensiones no podrán ser muy altas por este motivo, algo que quiere aprovechar el Betis.

El último guiño de Dani Ceballos al Betis

La última vez que fue preguntado por su posible vuelta al Betis, Dani Ceballos comentó: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.