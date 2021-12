Carlos Fernández podría regresar al Granada

El delantero de 25 años permanece inédito en el presente curso con la Real Sociedad. Las lesiones no han permitido a Carlos Fernández responder a la apuesta que el cuadro txuri-urdin hizo por él y lo mejor para ambas partes es que salga en calidad de cedido en busca de minutos. Dicha opción se la ofrecería al atacante el Granada, equipo en el que ya brilló en su día.

El Granada busca un delantero de cara al segundo tramo del campeonato y ve con buenos ojos volver a coger en sus filas a Carlos Fernández. Su fichaje resultaría más asequible para el cuadro nazarí que el de Diego Costa, por el que también se ha interesado pero al que pretenden Celta de Vigo, Valencia y Elche.

La llegada de Carlos Fernández podría propiciar la salida de Bacca del Granada

Si el Granada busca a un nuevo delantero centro es porque Robert Moreno, en lugar de usar a Carlos Bacca en esta demarcación, le está utilizando como extremo. Esto no ha sido del agrado del colombiano, que podría regresar a su país en el mercado invernal de la mano de Junior de Barranquilla. El Granada ya habría cubierto su posible salida con el fichaje de Álex Collado, que jugará en el equipo andaluz hasta final de temporada cedido por el Barcelona.

Cabe señalar que aunque el conjunto azulgrana llegó a hacer oficial este movimiento, el Granada todavía no lo ha confirmado. No será así hasta que se resuelvan los últimos flecos de un contrato que no contemplará opción a compra. Tampoco parece que el Granada la vaya a tener por un Carlos Fernández que tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2026.