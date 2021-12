El plan de la Real Sociedad para hacerse con Juan Mata en enero

Aunque con la llegada de Rafinha desde el cuadro txuri-urdin aseguran que han dado por cerrada su plantilla, en Inglaterra aseguran que no es así. Y es que la Real Sociedad estaría tratando también de llevarse a Juan Mata del Manchester United.

La intención del conjunto vasco sería aprovechar que el atacante de 33 años termina contrato a final de temporada para hacerse con sus servicios a coste cero en enero. “La Real Sociedad espera persuadir al Manchester United para que libere a Juan Mata como agente libre en enero”, se puede leer en The Sun.

El asturiano recaló en 2014 en Old Trafford y, en agradecimiento a todos estos años, el club británico podría concederle la carta de libertad si su deseo es regresar a LaLiga Santander. Además, Juan Mata sólo ha jugado tres partidos esta temporada en el Manchester United y la Real Sociedad le aseguraría mayor protagonismo.

La Real Sociedad juega al despiste con Juan Mata

Cuestionado por la posibilidad de incorporar a nuevos refuerzos, Jokin Aperribay, manifestó durante la presentación de Rafinha: “No estamos pensando en incorporar a nadie más al primer equipo”.

El presidente de la Real Sociedad aseguró también no sólo que Januzaj no saldría en el mercado invernal, también que es optimista en cuanto a su renovación: “No nos hemos planteado venderlo en enero. Estamos tranquilos y en conversaciones con Adnan. A ver si pueden concluir cuanto antes”.

Al igual que Januzaj, ni Robert Navarro ni Roberto López saldrán del equipo donostiarra en el mercado invernal. “En la Real estamos en un momento muy interesante, con la posibilidad de adquirir una experiencia muy importante. Tenemos muchas esperanzas puestas en ellos en este semestre. Serán muy importante para el futuro de la Real”, concluyó Jokin Aperribay.